Kulüp başkanı açıkladı! "Belhanda geri dönmek istiyor"
Sivasspor maçının ardından zemin üzerinden Galatasaray Yönetimi'ni eleştiran Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti. Faslı yıldız için Montpellier başkanı Laurent Nicollin açıklamalarda bulundu ve geri dönemk istediğini söyledi. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Younes Belhanda, takım arayışlarına devam ederken, Fransa'nın Montpellier takımı Laurent Nicollin konu ile ilgili konuştu.
48 yaşındaki başkan, yaptığı konuşmada Belhanda'nın kendi takımlarına dönmek istediğini ifade etti.
"KESİNLİKLE DÖNMEK İSTİYOR"
Laurent Nicollin açıklamasında, "Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra benimle görüşmek için iletişime geçti (Belhanda) ve Montpellier'e geri dönmekten çok mutlu olacağını söyledi. Anlaşmaya varmak için çeşitli parametreler vardır. 10 gün önce tekrar görüştük. Birbirimizle aynı aşamadayız. Kesinlikle Montpellier'e geri dönmek istiyor. Bizimkinden daha iyi mali teklifleri ve daha egzotik seçenekleri var ama ailesiyle buraya geri dönmek istiyor. Umarım Montpellier'e döner. Oyuncunun kalitesini biliyoruz, o üst düzey bir oyuncu. Geri dönmek istediği için mutlu ve gururluyum. %90 transfer için kararlıyız. Tabii futbolda imzalar atılmadan işin bittiğini söylemek zor." dedi.
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