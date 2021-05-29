29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Rezan Epözdemir Fatih Terim'in vekilliğinden ayrıldığını açıkladı

Fatih Terim'in avukatından flaş hareket!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.05.2021

19 Haziran'da seçime gidecek 'da 'in vekilliğini yapan Rezan Epözdemir, başkan adayı 'ın listesinde yer alıyordu. Epözdemir, tarafsızlık algısına zarar vermemek adına bu süreçte deneyimli teknik adamın vekilliğinden ayrıldığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kulübü'nde başkan adaylarından 'ın listesinde yer alan Rezan Epözdemir, teknik direktör 'in avukatlığından ayrıldığını açıkladı.

Avukat Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için projeleri ve çalışma arkadaşları ile birlikte en doğru aday olduğu kanaatindeyim. Kendisi bana daha önce de benzer şekilde yönetim kurulunda görev almam için teklifte bulunmuştu. O günkü koşullarda şartlar olgunlaşmadığından, mesleki ve akademik çalışmalarım nedeniyle affımı istemiştim. Geldiğimiz noktada, Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu koşullarda, sorumluluk almamız gerektiğinden bahisle Sayın Elmas'ın yönetime ilişkin önerisini kabul ettim. Şayet Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylılar bize teveccüh gösterirse, bir hukukçu olarak ben de bütün mesleki ve akademik birikimimle Galatasaray'ın başarısı için var gücümle çalışacağım.

Hoca benim çok kıymet verdiğim, benim için çok değerli olan bir ağabeyim. Hem kendisi hem de değerli ailesinin aynı zamanda uzun yıllardır avukatlığını yapıyorum. Fatih Terim, Galatasaray'ımızın yaşayan efsanesidir. Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı spor adamıdır. Hayatını Galatasaray'a adamış, kulübümüze sayısız başarılar kazandırmıştır. Fatih hoca konumu gereği seçim sürecinde nötr olup, objektif ve tarafsızdır. Fatih hoca üzerinden bir okuma yapmak çok doğru değil, bu hem hocaya hem de benim hukuki ve mesleki birikimime ve geçmişime haksızlık olur. Neticede benim iş dünyasında, sanat ve spor dünyasında avukat olarak temsil ettiğim birçok önemli kurum ve kişi var. Vekilliğini yaptığım kamuoyuna da mal olmuş birçok sosyal sorumluluk projesi var, benim tercihlerimin bu kurum ve kimselere teşmil etmesi çok da hakkaniyetli olmaz.

Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmam ve Galatasaray'ın efsanesi olan Sayın Fatih Terim'in bu süreçteki tarafsızlık algısına zarar vermemek adına, kendisinin hassasiyetlerini de gözeterek meslek etiği, meslek ilke ve kuralları uyarınca vekilliğinden ayrıldığımı kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım."

G.Saray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek... Scoutlar iş başında! Brezilyalı genç yetenek...
G.Saray'ı uçuracak transfer! Kolombiyalı yıldız... G.Saray'ı uçuracak transfer! Kolombiyalı yıldız...
G.Saray'daki seçim gündemini aktardı! Terim ve Şardan detayı... G.Saray'daki seçim gündemini aktardı! Terim ve Şardan detayı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör