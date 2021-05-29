Son dakika Galatasaray haberleri... 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in ardından görev alması beklenen Ceyhun Müderrisoğlu, arama motorlarında ve sosyal medyada sıkça araştırılıyor. Peki, Ceyhun Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında?

Spor Toto Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Yeni başkan ve teknik direktör belirlenene kadar Florya'yı emanet alması beklenen Ceyhun Müderrisoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ceyhun Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında?

CEYHUN MÜDERRİSOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Ceyhun Müderrisoğlu, İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray U16, U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla Galatasaray U17, U19 ve U21 takımlarında teknik direktörlük yaptı. Ceyhun Müderrisoğlu futbolculuğu döneminde de Galatasaray, Beylerbeyi, Yimpaş Yozgatspor ve Eyüpspor gibi takımlarda oynamıştı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ