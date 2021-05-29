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Son dakika spor haberleri: Ceyhun Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fatih Terim'in ardından... | GS haberleri...

Ceyhun Müderrisoğlu kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika haberleri... 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren 'in ardından görev alması beklenen , arama motorlarında ve sosyal medyada sıkça araştırılıyor. Peki, Ceyhun Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında?

'i 'ın ardından 2. sırada tamamlayan 'da Teknik Direktör 'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Yeni başkan ve teknik direktör belirlenene kadar Florya'yı emanet alması beklenen 'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ceyhun Müderrisoğlu kimdir? Kaç yaşında?

CEYHUN MÜDERRİSOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

doğumlu olan Ceyhun Müderrisoğlu, 'da dünyaya geldi. , U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla , U19 ve takımlarında teknik direktörlük yaptı. Ceyhun Müderrisoğlu futbolculuğu döneminde de Galatasaray, , ve gibi takımlarda oynamıştı.

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