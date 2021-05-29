29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler

Galatasaray'da tüm gözler 19 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda 6 başkan adayı çıkarken, bu isimler listelerini teslim etti. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Aslan'da ertelenmesinden, adaylarına, Terim ile çalışacaklar mı sorusundan, projelerine kadar büyük tartışmalara neden olan başkanlık seçiminde dün kritik bir gündü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler

Sarı-kırmızılı kulübü yönetmeye talip olan 6 başkan adayı listelerini teslim ettiler. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Işın Çelebi ve Yiğit Şardan hummalı çalışmalar, derin kulisler sonucu oluşturdukları listelerini Divan başkanlığına ilettiler.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler

Şimdi gözler 19 Haziran'da kurulacak olan seçim sandıklarına çevrildi. tarihinde ilk defa 6 adayla seçime gidecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler

İLK ETAPTA 4 ADAY FAVORİ GÖZÜKÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Kulislerde 4 başkan adayı diğerlerinin önünde görünüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler

Bu isimler Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan. Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın avantajları seçim çalışmalarının startını çok erkenden vermeleri olarak gözüküyor. Bu iki isim yaklaşık 1 yıldır plan ve projelerini hazırlamış durumdalar.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler

Eşref Hamamcıoğlu tek liseli aday konumunda bulunuyor. Daha çok bu özelliğiyle oy toplamayı planlıyor. Yiğit Şardan ise listesini son günlerde tamamlasa da önemli isimleri yanına almış durumda. Mevcut yönetimin desteği de Şardan'ın yanında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler

G.SARAY KAZANACAK

Aslan'da başkan adaylarından Burak Elmas başvurusu sonrası Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı. Uzun süredir bu görev için hazırlanan Elmas "9 aydır aralıksız çalışıyoruz. İnanıyoruz ve hazırız. Köklü, kadim değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler

İşte listelerde yer alan isimler...

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