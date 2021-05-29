Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler

Bu isimler Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan. Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın avantajları seçim çalışmalarının startını çok erkenden vermeleri olarak gözüküyor. Bu iki isim yaklaşık 1 yıldır plan ve projelerini hazırlamış durumdalar.