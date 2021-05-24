Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Gedson Fernandes'in yerine...

GEDSON YERİNE FLORENTINO!

Terim'in eski öğrencisi, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'nın tecrübeli teknik adama, "Gedson'un geleceği belirsiz. Onunla ilgili şu anda net bir şey yok. Ancak size onun kadar yetenekli bir başka oyuncu önerebilirim. Florentino Luis… İsterseniz onu kiralayabiliriz" dediği öğrenildi.