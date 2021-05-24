24 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Gedson Fernandes'in yerine...

Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı ve gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği Gedson Fernandes için Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'dan eski hocası Fatih Terim'e flaş bir öneri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Gedson Fernandes'in yerine...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.05.2021

, 'i gelecek sezon da kiralamak istiyor… Onun için de Teknik Direktör , Direktörü ile sık sık telefon görüşmesi yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Gedson Fernandes'in yerine...

Takvim'in haberine göre; Son görüşmede ise ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Gedson Fernandes'in yerine...

GEDSON YERİNE FLORENTINO!

Terim'in eski öğrencisi, Direktörü 'nın tecrübeli teknik adama, "Gedson'un geleceği belirsiz. Onunla ilgili şu anda net bir şey yok. Ancak size onun kadar yetenekli bir başka oyuncu önerebilirim. Florentino Luis… İsterseniz onu kiralayabiliriz" dediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Gedson Fernandes'in yerine...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Florentino bu sezon Monaco'da kiralık olarak forma giydi... Henüz 21 yaşındaki Portekizli yıldızın Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor... 6 ve 8 numaralarda forma giyebilen Florentino Luis, Monaco formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Gedson Fernandes'in yerine...

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Monaco onun için 1.5 milyon Euro kiralama ücreti ödedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cengiz teknik direktör adaylarını belirledi! Terim'in yerine... Cengiz teknik direktör adaylarını belirledi! Terim'in yerine...
Aslan'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu Aslan'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu
Arda için karar verildi! Mustafa Cengiz... Arda için karar verildi! Mustafa Cengiz...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör