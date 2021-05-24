Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a flaş transfer önerisi! Gedson Fernandes'in yerine...
Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı ve gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği Gedson Fernandes için Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'dan eski hocası Fatih Terim'e flaş bir öneri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Gedson Fernandes'i gelecek sezon da kiralamak istiyor… Onun için de Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile sık sık telefon görüşmesi yapıyor.
Takvim'in haberine göre; Son görüşmede ise ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
GEDSON YERİNE FLORENTINO!
Terim'in eski öğrencisi, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'nın tecrübeli teknik adama, "Gedson'un geleceği belirsiz. Onunla ilgili şu anda net bir şey yok. Ancak size onun kadar yetenekli bir başka oyuncu önerebilirim. Florentino Luis… İsterseniz onu kiralayabiliriz" dediği öğrenildi.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Florentino bu sezon Monaco'da kiralık olarak forma giydi... Henüz 21 yaşındaki Portekizli yıldızın Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor... 6 ve 8 numaralarda forma giyebilen Florentino Luis, Monaco formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev yaptı.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Monaco onun için 1.5 milyon Euro kiralama ücreti ödedi.
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