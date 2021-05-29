Galatasaray'da Muslera o günleri anlattı! "Rekor kırdım"

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon ilk yarıyı sakatlığı nedeniyle oynayamayan Fernando Muslera o günleri anlattı. Uruguaylı eldiven, "Çok kısa sürede bir iyileşme süreci geçirdim. Bu konuda rekor kırmış olabilirim" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezon biter bitmez Uruguay Milli Takım kampına katılan Fernando Muslera sakatlığıyla geçen zorlu dönemi anlattı. Ayağı kırıldıktan sonra zorlu günler geçirdiğini belirten tecrübeli eldiven "Çok kısa sürede bir iyileşme süreci geçirdim. Bu konuda rekor kırmış olabilirim. Şimdi Milli Takım'da olmak iyileşmenin çok iyi gerçekleştiği anlamına geliyor" dedi. Muslera bu sezon sakatlıktan çıktıktan sonra 23 maç oynadı. Başta çok iyiydi ardından kale düştü. 23 gol yedi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ