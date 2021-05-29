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GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera o günleri anlattı! "Rekor kırdım"

Muslera o günleri anlattı! Rekor kırdım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon ilk yarıyı sakatlığı nedeniyle oynayamayan o günleri anlattı. Uruguaylı eldiven, "Çok kısa sürede bir iyileşme süreci geçirdim. Bu konuda rekor kırmış olabilirim" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezon biter bitmez Uruguay Milli Takım kampına katılan sakatlığıyla geçen zorlu dönemi anlattı. Ayağı kırıldıktan sonra zorlu günler geçirdiğini belirten tecrübeli eldiven "Çok kısa sürede bir iyileşme süreci geçirdim. Bu konuda rekor kırmış olabilirim. Şimdi Milli Takım'da olmak iyileşmenin çok iyi gerçekleştiği anlamına geliyor" dedi. bu sezon sakatlıktan çıktıktan sonra 23 maç oynadı. Başta çok iyiydi ardından kale düştü. 23 gol yedi.

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