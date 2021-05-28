Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu!

Sezonu 2. bitiren Galatasaray, Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi finalinde Villerreal'e mağlup olmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Devler Ligi'nde gruplara katılması için 3 tur geçmek zorunda olan sarı-kırmızılı takım, transferde de elini çabuk tutmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, 4 futbolcuyla imza aşamasına geldi. İşte o isimer ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)