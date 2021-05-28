28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu!

Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

'da 19 Haziran'da yapılması planlanan seçim için 6 aday bulunuyor. Sarı-kırmızılıların başkan adayları arasında yer alan 'nun listesi belli oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

6 adayla başkanlık seçimine gidecek 'da 'nun listesi belli oldu.

İşte o liste:

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