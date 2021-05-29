Galatasaray'da Fatih Terim Florya'ya geldi!

31 Mayıs'ta Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek teknik direktör Fatih Terim, kontratının son günlerinde Florya'ya geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılarda dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz ile ipler tamamen koptuktan sonra Fatih Terim'in seçim döneminde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu. İmparator, Bodrum'daki tatilini yarıda keserek dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Camia seçimlere odaklanmışken yeni sezon planlamasının aksamasını istemeyen deneyimli çalıştırıcı kolları sıvadı. Usta hocanın kontratı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz "Beni düşman gören biriyle yola devam etmem" demişti. Terim kontrat bitimi olan ay sonuna kadar çalışacak. 19 Haziran'a kadar ise takım hocasız kalacak.

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