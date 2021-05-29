29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim Florya'ya geldi!

Fatih Terim Florya'ya geldi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.05.2021

31 Mayıs'ta Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek teknik direktör , kontratının son günlerinde Florya'ya geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılarda dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz ile ipler tamamen koptuktan sonra 'in seçim döneminde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu. İmparator, Bodrum'daki tatilini yarıda keserek dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Camia seçimlere odaklanmışken yeni sezon planlamasının aksamasını istemeyen deneyimli çalıştırıcı kolları sıvadı. Usta hocanın kontratı 31 Mayıs'ta sona eriyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz "Beni düşman gören biriyle yola devam etmem" demişti. Terim kontrat bitimi olan ay sonuna kadar çalışacak. 19 Haziran'a kadar ise takım hocasız kalacak.

G.Saray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler G.Saray'da 6 adaylı seçim! İşte listelerde yer alan isimler
G.Saray'da büyük kriz! Fatih Terim ve Arda... G.Saray'da büyük kriz! Fatih Terim ve Arda...
Galatasaray detayları duyurdu! Yeniden yapılandırma... Galatasaray detayları duyurdu! Yeniden yapılandırma...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör