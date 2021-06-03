Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz...
Son dakika transfer haberleri: Sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. Üç büyüklerin transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın da formasını giydiği Lille'in talip olduğu öğrenildi. Öte yandan genç yıldızla İngiltere Championship ekiplerinin de ilgilendiği ve transfer Ankara Keçiörengücü ile temas kurdukları aktarıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (FB spor haberi) (GS spor haberi)
Başkent'in TFF 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nde bu sezon gösterdiği performansla yıldızı parlayan Barış Alper Yılmaz'a Lille talip oldu. Fransız ekibi; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'dan sonra 5. Türk için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Barış için İngiltere İngiltere Championship'ten bazı ekipler de kulüp ile irtibatta.
Türkiye'den başta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olmak üzere birçok takımdan teklif alan 21 yaşındaki futbolcu için Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, 3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyor.
ÜMİT MİLLİ TAKIM İLE ÇIKTIĞI 3 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST
TFF 1. Lig'de bu sezon Ankara Keçiörengücü formasını 34 maçın tamamında terleten Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Sergilediği başarılı performans sayesinde Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen müsabakada sonradan oyuna girerek ay-yıldızlılardaki ilk golünü attı.
Çarşamba günü Ümit Milli Takımı'mızın Ukrayna'yla oynadığı ve 1-1 berabere kalınan mücadelede ise oyuna yine sonradan dahil olan Barış, Batuhan Kör'ün attığı golün asistini yaptı.
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