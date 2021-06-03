Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz...

Son dakika transfer haberleri: Sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. Üç büyüklerin transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın da formasını giydiği Lille'in talip olduğu öğrenildi. Öte yandan genç yıldızla İngiltere Championship ekiplerinin de ilgilendiği ve transfer Ankara Keçiörengücü ile temas kurdukları aktarıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (FB spor haberi) (GS spor haberi)

Türkiye'den başta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olmak üzere birçok takımdan teklif alan 21 yaşındaki futbolcu için Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, 3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyor.