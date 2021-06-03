03 Haziran 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz...

Son dakika transfer haberleri: Sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. Üç büyüklerin transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın da formasını giydiği Lille'in talip olduğu öğrenildi. Öte yandan genç yıldızla İngiltere Championship ekiplerinin de ilgilendiği ve transfer Ankara Keçiörengücü ile temas kurdukları aktarıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi) (FB spor haberi) (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz...
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Başkent'in TFF 1. Lig temsilcisi 'nde bu sezon gösterdiği performansla yıldızı parlayan 'a talip oldu. Fransız ekibi; , , ve 'dan sonra 5. Türk için görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca Barış için İngiltere 'ten bazı ekipler de kulüp ile irtibatta.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz...

Türkiye'den başta , , olmak üzere birçok takımdan teklif alan 21 yaşındaki futbolcu için Başkanı Sedat Tahiroğlu, 3 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz...

ÜMİT MİLLİ TAKIM İLE ÇIKTIĞI 3 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

TFF 1. Lig'de bu sezon formasını 34 maçın tamamında terleten Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Sergilediği başarılı performans sayesinde Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan , Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen müsabakada sonradan oyuna girerek ay-yıldızlılardaki ilk golünü attı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Barış Alper Yılmaz...

Çarşamba günü Ümit Milli Takımı'mızın Ukrayna'yla oynadığı ve 1-1 berabere kalınan mücadelede ise oyuna yine sonradan dahil olan Barış, Batuhan Kör'ün attığı golün asistini yaptı.

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