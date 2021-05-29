Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim ve Arda Turan...
Galatasaray 19 Haziran'da sandığa gidecek. Yeni başkanın belli olacağı seçim öncesinde adaylardan Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas arasında toplantı gerçekleşse de, Fatih Terim ve Arda Turan yüzünden tartışma çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da önceki gün kritik bir toplantı yapıldı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın otelindeki buluşmanın ana gündem maddesi Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'nun ortak liste ile seçime girmesiydi. Fotomaç'ın haberine göre; Mevcut yönetim ve Adnan Polat destekli Yiğit Şardan'ın başkanlığı kazanmasını istemeyen bu grubun çabası olumsuz sonuçlandı. Burak Elmas "Ben 44 kişiye söz verdim. 3 yıldır neredeydiniz" ifadesi üzerine ortam gerildi. Toplantıyı terk eden Elmas'ı Adnan Öztürk geri getirdi. Bu defa da söz Elmas'ın sarf ettiği "Fatih Terim de Arda Turan da dükkanın sahibi" cümlesine geldi. Elmas'a "Bu kulübün tek sahibi Ali Sami Yen" cevabı verildi. Elmas bu defa dönmemek üzere toplantıyı terk etti.
SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI
Burak Elmas'ın seçime yön verecek bu kritik toplantıyı reddetmesinin ardından kurullarında yer alan isimler sosyal medyadan bir bir mesaj yolladılar. Elmas'ın ekibi "Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Hiçbir adayla ortak hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandılar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig