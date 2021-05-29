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Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim ve Arda Turan...

G.Saray'da büyük kriz! Fatih Terim ve Arda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

19 Haziran'da sandığa gidecek. Yeni başkanın belli olacağı seçim öncesinde adaylardan ve arasında toplantı gerçekleşse de, ve yüzünden tartışma çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'da önceki gün kritik bir toplantı yapıldı. Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın otelindeki buluşmanın ana gündem maddesi ile 'nun ortak liste ile seçime girmesiydi. Fotomaç'ın haberine göre; Mevcut yönetim ve Adnan Polat destekli Yiğit Şardan'ın başkanlığı kazanmasını istemeyen bu grubun çabası olumsuz sonuçlandı. Burak Elmas "Ben 44 kişiye söz verdim. 3 yıldır neredeydiniz" ifadesi üzerine ortam gerildi. Toplantıyı terk eden Elmas'ı Adnan Öztürk geri getirdi. Bu defa da söz Elmas'ın sarf ettiği " de da dükkanın sahibi" cümlesine geldi. Elmas'a "Bu kulübün tek sahibi Ali Sami Yen" cevabı verildi. Elmas bu defa dönmemek üzere toplantıyı terk etti.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

Burak Elmas'ın seçime yön verecek bu kritik toplantıyı reddetmesinin ardından kurullarında yer alan isimler sosyal medyadan bir bir mesaj yolladılar. Elmas'ın ekibi "Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Hiçbir adayla ortak hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandılar.

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