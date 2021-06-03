Son dakika spor haberi: Galatasaray Boupendza ısrarını sürdürüyor! Transferde Mbaye Diagne formulü
Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olan Aaron Boupendza, ligimizin devleri kadar Avrupa'dan da bir çok takımın dikkatini çekmişti. Özellikle Galatasaray'ın çok istediği bilinen 24 yaşındaki futbolcu, henüz bir kulübe imza atmış değil. Boupendza transferinde sınırları zorlayan Cimbom ise, Hatay ekibinin kapısını farklı bir folmülle çalmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Mbaye Diagne'ye, 'Kulüp bul' mesajını gönderen Galatasaray, Hatayspor'un gol kralı Aaron Boupendza için çalışmalarını hızlandırdı. Senegalli oyuncunun menajeri İngiliz ekipleriyle temas kurarken, sarı kırmızılı kulüp golcü oyuncudan minimum 5-6 milyon Euro bir bonservis bekliyor.
Akdeniz ekibi, 23 yaşındaki forvet için 8 milyon Euro talep ederken, Aslan'ın düşündüğü teklif Diagne'den gelecek bonservis bedeli.
SEÇİM HEDİYESİ OLACAK
Yani Galatasaray, Boupendza için 6 milyon Euro ödemeye hazır. Cimbom, 2 milyon Euro'luk farkı da bir sonraki satıştan payla kapatmayı amaçlıyor. Başkan adaylarının da listesinde olan Boupendza camiaya seçim hediyesi olacak gibi görünüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig