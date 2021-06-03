03 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Boupendza ısrarını sürdürüyor! Transferde Mbaye Diagne formulü

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olan Aaron Boupendza, ligimizin devleri kadar Avrupa'dan da bir çok takımın dikkatini çekmişti. Özellikle Galatasaray'ın çok istediği bilinen 24 yaşındaki futbolcu, henüz bir kulübe imza atmış değil. Boupendza transferinde sınırları zorlayan Cimbom ise, Hatay ekibinin kapısını farklı bir folmülle çalmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray Boupendza ısrarını sürdürüyor! Transferde Mbaye Diagne formulü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Mbaye Diagne'ye, 'Kulüp bul' mesajını gönderen , 'un gol kralı için çalışmalarını hızlandırdı. Senegalli oyuncunun menajeri ekipleriyle temas kurarken, sarı kırmızılı kulüp golcü oyuncudan minimum 5-6 milyon Euro bir bonservis bekliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Boupendza ısrarını sürdürüyor! Transferde Mbaye Diagne formulü

'yla da yol ayrımında olan buradan açılacak kaynakla Gabonlu yıldızı renklerine bağlamayı amaçlıyor. 'la masaya oturmadan maliyet araştırmasına başlayan sarı kırmızılı profesyoneller, transfer formüllerini de hazırladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Boupendza ısrarını sürdürüyor! Transferde Mbaye Diagne formulü

ekibi, 23 yaşındaki forvet için 8 milyon Euro talep ederken, Aslan'ın düşündüğü teklif Diagne'den gelecek bonservis bedeli.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Boupendza ısrarını sürdürüyor! Transferde Mbaye Diagne formulü

SEÇİM HEDİYESİ OLACAK

Yani , Boupendza için 6 milyon Euro ödemeye hazır. , 2 milyon Euro'luk farkı da bir sonraki satıştan payla kapatmayı amaçlıyor. Başkan adaylarının da listesinde olan Boupendza camiaya seçim hediyesi olacak gibi görünüyor.

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