Son dakika spor haberi: Galatasaray Boupendza ısrarını sürdürüyor! Transferde Mbaye Diagne formulü

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olan Aaron Boupendza, ligimizin devleri kadar Avrupa'dan da bir çok takımın dikkatini çekmişti. Özellikle Galatasaray'ın çok istediği bilinen 24 yaşındaki futbolcu, henüz bir kulübe imza atmış değil. Boupendza transferinde sınırları zorlayan Cimbom ise, Hatay ekibinin kapısını farklı bir folmülle çalmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Mbaye Diagne'ye, 'Kulüp bul' mesajını gönderen Galatasaray, Hatayspor'un gol kralı Aaron Boupendza için çalışmalarını hızlandırdı. Senegalli oyuncunun menajeri İngiliz ekipleriyle temas kurarken, sarı kırmızılı kulüp golcü oyuncudan minimum 5-6 milyon Euro bir bonservis bekliyor.

Falcao'yla da yol ayrımında olan Cimbom buradan açılacak kaynakla Gabonlu yıldızı renklerine bağlamayı amaçlıyor. Hatay'la masaya oturmadan maliyet araştırmasına başlayan sarı kırmızılı profesyoneller, transfer formüllerini de hazırladı.