28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

Sezonu 2. bitiren Galatasaray, Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal'e mağlup olmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Devler Ligi'nde gruplara katılması için 3 tur geçmek zorunda olan sarı-kırmızılı takım, transferde de elini çabuk tutmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, 4 futbolcuyla imza aşamasına geldi. İşte o isimer ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

Geçtiğimiz sezonu 'ın ardından ikinci sırada tamamlayan 'da bir yandan seçim hareketliliği sürerken diğer yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

İç transferde Marcao'nun sözleşmesini uzatan , sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanması hedefleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

ALPASLAN VE AYTAÇ TAMAM!
Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper ve ile yollarını ayıran ile her konuda anlaşmaya vardı. 2 oyuncuyla transfer döneminin başlamasıyla resmi sözleşme imzalanacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

KAAN AYHAN BOMBASI!
, geçen sezon da transferi için çok uğraştığı milli futbolcu için yeniden harekete geçmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ!
Sassuolo'da 19 maça çıkan ve corona virüsüne yakalandıktan sonra kadroya girmekte zorlanan 26 yaşındaki Kaan ile yapılan görüşme olumlu geçti. , 'a gelmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
'ı 1 yıllığına kiralamak için Sassuolo ile görüşen , bu konuda da belli bir yol almış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

HALİL DERVİŞOĞLU ZORA GİRDİ!
, geçen sezonun ikinci yarısında Brentford'dan kiraladığı 'nu transfer etmek istiyor ancak sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve dün de Azerbaycan'a karşı çıktığı ilk milli maçta ilk golünü atan Halil Dervişoğlu'nun bonservisi için kulübü 10 milyon Euro talep ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

Brentford'un genç oyuncunun fiyatını 10 milyon Euro seviyesine çekmesi, bu transferin zora girmesine sebep oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

HEDEFTEKİ İSİM KENAN KARAMAN!
transferinin zora girmesinin ardından yönetimi, Bundesliga 2 ekibi Düsseldorf'tan ayrılan ve serbest kalan milli futbolcu Kenan Karaman'ı gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

Türkiye'den başka talipleri de olan Kenan Karaman'ın vereceği karar, 'ın forvet transferindeki yol haritasını da belirleyecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...

KENAN KARAMAN İLE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Karaman'a ve Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor. Kenan Karaman Düsseldorf'ta çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

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