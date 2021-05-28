Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da imzalar peş peşe! 4 futbolcu birden...
Sezonu 2. bitiren Galatasaray, Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal'e mağlup olmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Devler Ligi'nde gruplara katılması için 3 tur geçmek zorunda olan sarı-kırmızılı takım, transferde de elini çabuk tutmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom, 4 futbolcuyla imza aşamasına geldi. İşte o isimer ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da bir yandan seçim hareketliliği sürerken diğer yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
İç transferde Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray, sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanması hedefleniyor.
ALPASLAN VE AYTAÇ TAMAM!
Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya vardı. 2 oyuncuyla transfer döneminin başlamasıyla resmi sözleşme imzalanacak.
KAAN AYHAN BOMBASI!
Galatasaray, geçen sezon da transferi için çok uğraştığı milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçmişti.
GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ!
Sassuolo'da 19 maça çıkan ve corona virüsüne yakalandıktan sonra kadroya girmekte zorlanan 26 yaşındaki Kaan ile yapılan görüşme olumlu geçti. Kaan Ayhan, Galatasaray'a gelmek istiyor.
KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Kaan Ayhan'ı 1 yıllığına kiralamak için Sassuolo ile görüşen Galatasaray, bu konuda da belli bir yol almış durumda.
HALİL DERVİŞOĞLU ZORA GİRDİ!
Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istiyor ancak sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve dün de Azerbaycan'a karşı çıktığı ilk milli maçta ilk golünü atan Halil Dervişoğlu'nun bonservisi için kulübü 10 milyon Euro talep ediyor.
Brentford'un genç oyuncunun fiyatını 10 milyon Euro seviyesine çekmesi, bu transferin zora girmesine sebep oldu.
HEDEFTEKİ İSİM KENAN KARAMAN!
Halil Dervişoğlu transferinin zora girmesinin ardından Galatasaray yönetimi, Bundesliga 2 ekibi Düsseldorf'tan ayrılan ve serbest kalan milli futbolcu Kenan Karaman'ı gündemine aldı.
Türkiye'den başka talipleri de olan Kenan Karaman'ın vereceği karar, Galatasaray'ın forvet transferindeki yol haritasını da belirleyecek.
KENAN KARAMAN İLE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Karaman'a Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor. Kenan Karaman Düsseldorf'ta çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 2 de asist yaptı.
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