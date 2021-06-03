03 Haziran 2021, Perşembe
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den TFF'ye harcama limiti ve yabancı sınırı talebi!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. TFF ve Kulüpler Birliği ile görüşme halinde olduklarını belirten Cengiz, harcama limitlerinin artması gerektiğini ve yeni uygulanacak yabancı sınırının da 1 yıl sonra yürürlüğe girmesini istedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün FIBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile yaptığı işbirliği anlaşmasının lansmanında flaş açıklamalarda bulundu. TFF toplantısında yer aldığı için lansmana online olarak katılan Cengiz, harcama limitleri ve yabancı futbolcu sınırıyla ilgili TFF'ye itirazda bulunduklarını söyledi.
İşte Cengiz'in o sözleri:
TFF'de çok önemli bir toplantıdayız. Yabancı sınırlamaları ve limitler hakkında. En çok limit yine bizde 370 milyonla ama bu brüt. Brütün içinde futbolcu giderleri ve teknik giderler var. Kulüpler olarak TFF'den bunun düzeltilmesini istiyoruz. Yabancı sınırının 1 yıl ertelenmesi için de TFF ile Kulüpler Birliği olarak görüşme halindeyiz.
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