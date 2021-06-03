03 Haziran 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den TFF'ye harcama limiti ve yabancı sınırı talebi!

Cengiz'den TFF'ye harcama limiti ve yabancı sınırı talebi!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Başkanı , sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. ve Kulüpler Birliği ile görüşme halinde olduklarını belirten Cengiz, harcama limitlerinin artması gerektiğini ve yeni uygulanacak yabancı sınırının da 1 yıl sonra yürürlüğe girmesini istedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Başkanı , sarı-kırmızılı kulübün FIBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile yaptığı işbirliği anlaşmasının lansmanında flaş açıklamalarda bulundu. toplantısında yer aldığı için lansmana online olarak katılan Cengiz, harcama limitleri ve yabancı futbolcu sınırıyla ilgili TFF'ye itirazda bulunduklarını söyledi.

İşte Cengiz'in o sözleri:

TFF'de çok önemli bir toplantıdayız. Yabancı sınırlamaları ve limitler hakkında. En çok limit yine bizde 370 milyonla ama bu brüt. Brütün içinde futbolcu giderleri ve teknik giderler var. Kulüpler olarak TFF'den bunun düzeltilmesini istiyoruz. Yabancı sınırının 1 yıl ertelenmesi için de TFF ile Kulüpler Birliği olarak görüşme halindeyiz.

Flaş G.Saray sözleri! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray ısrarını sürdürüyor! İşte yeni formül... G.Saray ısrarını sürdürüyor! İşte yeni formül...
10 numaradan Cimbom'a cevap! Oynamak isterim 10 numaradan Cimbom'a cevap! "Oynamak isterim"
Flaş G.Saray sözleri! Transfer daha başlamadı Flaş G.Saray sözleri! "Transfer daha başlamadı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör