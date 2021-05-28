29 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan yeniden yapılandırma açıklaması

G.Saray'dan yeniden yapılandırma açıklaması
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Galatasaray, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi hakkında Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılar yeniden yapılandırmanın 28 Mayıs 2021 tarihinde tamamlandığını bildirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 28 Mayıs 2021 itibariyle tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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