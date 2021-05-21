21 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Riquna Williams'ı kadrosuna kattı!

Galatasaray'a ABD'li oyun kurucu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

, 'li oyun kurucu 'ı transfer ettiğini açıkladı. Sarı kırmızılılar, geçen yılı 'da geçiren 31 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon 'de 'da forma giyen 31 yaşındaki ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

'deki kariyerine 2012'de başlayan Williams, ligdeki ilk yılında "Yılın Çaylak Takımı"na seçildi. 2013 yılında WNBA'de bir maçta atılan en yüksek skor rekorunu 51 sayıyla kıran 1.70 metre boyundaki oyun kurucu, aynı sezon WNBA'de "Yılın Altıncı Oyuncusu" seçildi. 2015 yılında Türkiye'ye gelen Riquna Williams, forması giydi. 2017-2018 sezonunda finalinde forması giyerken finali 'a kaybetti. 2018-2019 sezonunda 'da, bir sonraki sezon ise 'de oynadı. Geçen sezon OGM Ormanspor formasıyla ligde 26 maça çıkaran Williams, 18.7 sayı, 6 ribaunt, 3.8 asist, 1.8 top çalma istatistikleri yakaladı. Williams, WNBA'de son olarak forması giydi.

Açıklamada, "Riquna Williams'a 'hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." denildi.

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