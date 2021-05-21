Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz'e cevap! "Fatih Terim..."

Galatasaray'da seçim heyecanı devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın mevcut başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile devam edilmeyeceğini ifade etmişti. Başkan adaylarından Burak Elmas ise sosyal medya hesabından Cengiz'e yanıt verdi. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında tartışmalı açıklamalarda bulundu. Cengiz, 1 Haziran'dan itibaren teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyeceği ifade etti. Ayrıca, "Ben olduğum sürece, Fatih Terim ile asla sözleşme uzatmam. Çünkü ben onun düşmanıymışım! Ama bir şartım var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söylerse, oturup o zaman konuşuruz. Görüşebiliriz" dedi. Bu açıklamaların üzerine Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas da bir açıklama yayımladı.

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde;

"Yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun, yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun, seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim.

Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır."

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