21 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz'e cevap! "Fatih Terim..."

Elmas'tan Cengiz'e cevap! Fatih Terim'den başka...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

'da seçim heyecanı devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın mevcut başkanı , basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz, teknik direktör ile devam edilmeyeceğini ifade etmişti. Başkan adaylarından ise sosyal medya hesabından Cengiz'e yanıt verdi. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Başkanı , düzenlediği basın toplantısında tartışmalı açıklamalarda bulundu. Cengiz, 1 Haziran'dan itibaren teknik direktör ile yola devam etmeyeceği ifade etti. Ayrıca, "Ben olduğum sürece, Fatih Terim ile asla sözleşme uzatmam. Çünkü ben onun düşmanıymışım! Ama bir şartım var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söylerse, oturup o zaman konuşuruz. Görüşebiliriz" dedi. Bu açıklamaların üzerine Galatasaray başkan adaylarından da bir açıklama yayımladı.

Son dakika spor haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde;

"Yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun, yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun, seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim.

Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır."

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