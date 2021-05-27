Gurbetçi menajer açıkladı! Galatasaray'la Klinsmann görüştü

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 31 Mayıs itibarıyla sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sona eriyor. Başkan Mustafa Cengiz, deneyimli teknik adamla devam etmeyeceğini açıklarken, Klinsmann'la görüşüldüğü ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile kesinlikle çalışmayı düşünmüyor. 19 Haziran'da kongre yapılacak ancak pandemi yasakları yumuşatılmazsa ertelenme ihtimali de bulunuyor. Sarı kırmızılı yönetimin bu nedenle hoca arayışları sürürken Jürgen Klinsmann ismi de gündeme gelmiş ancak Alman teknik adama yalanlama gelmişti.

Bu konuda yöneticilerle, görüşmeyi ayarlayan gurbetçi menajerden açıklama geldi. İkinci başkan Yusuf Günay'dan gelen yalanlamanın iki nedeni olabileceğini belirterek, "Ya Klinsmann, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi ya da teklif basına yansıyınca sıkıntı yaşadılar" diyerek görüşmenin gayri resmi de olsa yapıldığını iddia etti.

TOTTENHAM'A MESAJ!

1.5 yıldır takım çalıştırmayan ve sessiz duran Klinsmann, Galatasaray sayesinde Avrupa futbolunda yeniden akıllara geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekipten söz etmeyen Alman teknik adam, Mourinho'nun yerine kendini Tottenham'a önermeyi ihmal etmedi. Klinsmann, "Başkan Daniel Levy'de numaram var. Beni her zaman arayabilir. Tottenham her zaman ilgileneceğiniz bir takımdır" ifadelerini kullandı.

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