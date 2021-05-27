27 Mayıs 2021, Perşembe
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Aribo...
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da scout ekibi Joe Aribo'yu izliyordu. Sarı-kırmızılı takıma 24 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İkincibaşkan Abdurrahim Albayrak'ın kısa süre önce menajeri ile görüştüğü Joe Aribo için scout ekibinden rapor istediği ortaya çıkmıştı. Rapor olumlu çıktı ve Albayrak, İstanbul'a görüştüğü menajere Rangers'ın orta saha oyuncusunu istediklerini söyledi. Fotomaç'ın haberine göre; Nijeryalı menajer, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için İskoçların, Aribo'yu bırakmak istemediği söyledi. 10 milyon Euro da fiyat biçildiğini ifade etti. Galatasaray, Aribo'dan vazgeçmek zorunda kaldı.
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