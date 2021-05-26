Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek
Gelecek sezon ön elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve ligde de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanması nedeniyle Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı golcünün alternatifini ise belirledi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.
Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda girişimler sıklaştırıldı.
Kadrodaki birçok oyuncu ile yolların ayrılması beklenen Cimbom'da öncelik Falcao'da...
Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu güne kadar sakatlıklarla mücadele eden Kolombiyalı golcü ile yolların ayrılması hedefleniyor.
Mali anlamda da kulübe büyük bir yük olan tecrübeli futbolcu ile bonservis bedeli talep edilmeden yolların ayrılması bekleniyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem forvet transferi.
WIESMANN GÜNDEMDE
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Galatasaray'ın gündeminde Shon Weissman'ın olduğu iddia edildi.
Küme düşen Valladolid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Haberde Galatasaray ile birlikte Eintracht Frankfurt ile Union Berlin'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 25 yaşındaki İsrailli futbolcu bu sezon İspanya'da oynadığı 34 karşılaşmada 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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