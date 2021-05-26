26 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek

Gelecek sezon ön elemeleri geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve ligde de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanması nedeniyle Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı golcünün alternatifini ise belirledi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2021

'i 2. sırada bitiren 'da transfer çalışmaları başladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek

elemeleri öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda girişimler sıklaştırıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek

Kadrodaki birçok oyuncu ile yolların ayrılması beklenen Cimbom'da öncelik 'da...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek

Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu güne kadar sakatlıklarla mücadele eden Kolombiyalı golcü ile yolların ayrılması hedefleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek

Mali anlamda da kulübe büyük bir yük olan tecrübeli futbolcu ile bonservis bedeli talep edilmeden yolların ayrılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren 'da gündem forvet transferi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek

WIESMANN GÜNDEMDE

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 'ın gündeminde 'ın olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek

Küme düşen ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek

Haberde ile birlikte ile 'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Falcao gidecek o gelecek

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 25 yaşındaki İsrailli futbolcu bu sezon İspanya'da oynadığı 34 karşılaşmada 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaraylı Marcao için dev teklif! Galatasaraylı Marcao için dev teklif!
Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı... Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı...
Üç büyükler o isim için karşı karşıya! Üç büyükler o isim için karşı karşıya!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör