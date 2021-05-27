Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao kararı!

Spor Toto Süper Lig'de averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray'da, takımdan ayrılacak isimler netleşti. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile anlaşan sarı kırmızılılar, Falcao ve Feghouli ile yolları ayırmak istiyor. İki oyuncunun yüksek maliyeti ise Galatasaray yönetimini düşündürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

YÜKSEK MALİYETLER



G.Saray camiasında nefesler tutulmuş 19 Haziran'da kulübün yeni başkanı kim olacak sorunun cevabı beklenirken, mevcut yönetim Terim'in transfer listesine göre hamlelerini sürdürüyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile anlaşan sarı kırmızılılar, sözleşmesinin sonuna gelen isimlerle de görüşmelerini sürdürürken sıra yolların ayrılması düşünüldüğü oyunculara geldi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, liste başında ise Falcao ve Feghouli var. İki isimin maliyeti bonuslar hariç toplam 8 milyon 850 bin avroyu buluyor.



ZARARDAN KAR



İkili bu sezon beklentilerin çok altında kalınca ayrılık ihtimali çok daha güçlendi. Daha önceden Falcao ve Feghouli'den gelebilecek bonservis hesapları yapılırken şu anda 'zararın neresinden dönülürse kârdır' noktasına gelindi. Ancak hem Feghouli hem de Falcao teklifleri hiç düşünmeden reddediyor ve kontratlarını İstanbul'da tamamlamayı hedefliyor. Yönetim ise yeni sezon planlamasında düşünülmeyen ikilinin ayrılıkları durumunda bonservisinde kolaylık sağlanacağını belirtiyor.

BAŞKAN ADAYLARI TOPLANDI



G.Saray'da seçim yaklaşırken ağır toplar dün toplandı. Ünal Aysal yönetiminde yapılan toplantıda İzzettin Doğan, Adnan Öztürk, İnan Kıraç gibi isimlerin yer aldığı ve adaylar Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'nun davet edildiği öğrenildi. Birleşme önerisine iki adayın da olumlu yaklaşmadığı gelen haberler arasında. Bu arada SportifA.Ş yönetim kurulu üyesi Maruf Güneş istifa etti.



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