27 Mayıs 2021, Perşembe
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Galatasaray'da Ümit Davala ve Levent Şahin takımdan ayrıldı!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in akıbeti belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda durum böyleyken, deneyimli teknik adamın yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'dan flaş bir istek geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray ile 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek olan Ümit Davala ve Levent Şahin, Fatih Terim'in ekibinden ayrıldı. Hürriyet'in haberine göre; İkili teknik direktör Fatih Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür edip yollarını ayırdı. Terim Galatasaray'da kariyerine devam ederse Davala ve Şahin teknik heyette olmayacak.
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