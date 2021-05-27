27 Mayıs 2021, Perşembe

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Galatasaray'da Ümit Davala ve Levent Şahin takımdan ayrıldı!

G.Saray'da çifte ayrılık! Terim'le görüşme sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Galatasaray'da teknik direktör 'in akıbeti belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda durum böyleyken, deneyimli teknik adamın yardımcıları ve 'dan flaş bir istek geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ile 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek olan ve , 'in ekibinden ayrıldı. Hürriyet'in haberine göre; İkili teknik direktör Fatih Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür edip yollarını ayırdı. Terim Galatasaray'da kariyerine devam ederse Davala ve Şahin teknik heyette olmayacak.

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