27 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... 2021-2022 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Eksik bölgelere takviye arayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Taylan'ın performansı beğenilse de orta saha ve forvete transfer mutlaka gerçekleştirilecek. Galatasaray'da gündeme gelen isimler arasında Luis Abram, Burak İnce, Felipe Anderson gibi futbolcular yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler...

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan , gelecek sezon transfer harekatını sessiz sedasız sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

KENAN KARAMAN

Fortuna Düsseldorf ile sözleşme yenilemeyen ve transfer döneminin gözdesi haline gelen Kenan Karaman için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra da atağa geçti. Kenan, Galatasaray'ın yeni forvet adayları arasında kendisine yer buldu.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

LUIS ABRAM

Marcao ile sözleşme yenileyen 'da stoperde yeni bir isim gündeme geldi. Peru basını sarı kırmızılı ekibin 'a olan ilgisini America TV'den duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

BURAK İNCE

Türkiye'nin yetenek fabrikası Altınordu'da oynayan 'nin talipleri artıyor. Süper Lig'den Fenerbahçe ve 'ın genç ismi transfer etmek istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

FELIPE ANDERSON

Belhanda ve Gedson'un ayrılığı sonrası orta sahaya yetenekli ve dinamik bir isim arayan , 'u günemine aldı. West Ham ve Porto'da beklenen performansı sergileyemeyen Anderson listede en üst sıralarda yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

AHMED MUSA

Transfer dönemlerinde Süper Lig ekiplerinin gündemine sık sık gelen Ahmed Musa için yeniden talip oldu. Sarı kırmızılı ekip, Ahmed Musa için teklifini iletti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

SHON WEISSMAN

'ın daha önce de ilgilendiği İsrailli yıldız Weissman, takımı Valladolid'in küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılabilir. Weissman için Galatasaray yeniden talip oldu. Dış basında yer alan bilgilere göre Eintracht Frankfurt ile Union Berlin'in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

FOURTOUNIS

Yunanistan'dan Gazzetta, Fourtounis'in menajeri Paul Koutsoliakos'in İstanbul'a geldiğini; hatta Yunan 10 numaranın menajerinin Beşiktaş ve 'dan bazı yöneticilerle buluştuğunu iddia etti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Luis Abram, Aribo, Felipe Anderson | GS haberleri

HERNANI

, Parma'dan Hernani Azevedo Junior için girişimlerini hızlandırdı. Parma'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki oyuncuya benzer bir kontrat sunulması planlanıyor.

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