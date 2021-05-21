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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da söz başkan Mustafa Cengiz'de olacak! Fatih Terim...

Gözler başkan Cengiz'de!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Galatasaray'da gözler başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi. Sarı kırmızılı kulübün lideri Cengiz, bugün saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme ilişkin açıklamalar yapacak. 29 Mayıs'taki seçimin iptal edilmesi nedeniyle aday olan isimlerden büyük eleştiriler alan Cengiz bunlara tek tek yanıt verecek. Öte yandan sözleşmesi sona eren için ise nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili basına açıklama yapacak. Cengiz'in yapacağı açıklamanın en önemli maddesinin 19 Haziran'a konulan Olağan Seçimli Genel Kurulu'yla ilgili olması bekleniyor.

29 Mayıs'taki seçimin iptal edilmesi nedeniyle aday olan isimlerden büyük eleştiriler alan Cengiz bunlara tek tek yanıt verecek. Başkan Cengiz'in, basın toplantısında 19 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde adaylığıyla ilgili de konuşması bekleniyor. Sözleşmesi sona eren hakkında da açıklamalarda bulunacak.

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TERİM İÇİN NE DİYECEK?

Başkan Mustafa Cengiz'in özellikle araları açık olan Fatih Terim'le ilgili açıklamaları büyük bir merakla bekleniyor. "Bu şartlarda aday olmam" diyen Cengiz'in sözünden geri adım atması beklenmiyor. Basın toplantısının bir 'veda' niteliği taşıma ihtimali büyük. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Fatih Terim'den 'adayların da çağrısını' hatırlatarak seçime kadar görevine devam etmesini isteyeceği belirtiliyor.

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