27 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Manchester United...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed ile ilgili şok bir gelişme yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ön eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Avrupa Ligi finalinde Villarreal'e kaybetmesiyle bir eleme fazla oynamak durumunda kaldı. Aslan, bu sonuçlarla birlikte Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Manchester United...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

La Liga takımlarından 'in 'ı penaltı atışları sonucunda yenerek şampiyonu olması Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkiledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Manchester United...

'ne grup aşamasından dahil olmak için 3 ön eleme turu oynayacak olan Galatasaray, ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Manchester United...

MOHAMED'DEN KÖTÜ HABER!
Başkanlık seçimleri ve 'in ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından 19 Haziran'a kadar teknik direktörsüz kalacak olan Galatasaray'a bir kötü haber de Mostafa Mohamed 'den geldi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Manchester United...

Mostafa Mohamed'in Olimpiyatlar'da Mısır forması giyecek olması Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkileyecek. 'ne katılım için ilk maçını 21 Temmuz oynayacak olan Galatasaray, 'den yararlanamayacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Manchester United...

C Grubu'nda , ve ile mücadele edecek. Mısır 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Manchester United...

Galatasaray, maçlarına eğer 3 Ağustos'ta başlamış olsaydı Mostafa Mohamed bu maçlarda forma giyebilecekti.

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