Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku! Manchester United...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed ile ilgili şok bir gelişme yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ön eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Avrupa Ligi finalinde Villarreal'e kaybetmesiyle bir eleme fazla oynamak durumunda kaldı. Aslan, bu sonuçlarla birlikte Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İspanya La Liga takımlarından Villarreal'in Manchester United'ı penaltı atışları sonucunda yenerek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olması Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkiledi.

Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından dahil olmak için 3 ön eleme turu oynayacak olan Galatasaray, ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacak.

MOHAMED'DEN KÖTÜ HABER!

Başkanlık seçimleri ve Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından 19 Haziran'a kadar teknik direktörsüz kalacak olan Galatasaray'a bir kötü haber de Mostafa Mohamed 'den geldi.

Mostafa Mohamed'in Olimpiyatlar'da Mısır forması giyecek olması Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkileyecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılım için ilk maçını 21 Temmuz oynayacak olan Galatasaray, Mustafa Muhammed'den yararlanamayacak.