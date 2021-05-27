Galatasaray'da Ezgjan Alioski transferi yattı! Fatih Terim detayı

Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona eren Saracchi ile devam etmeme kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar bu bölge için Leeds United ile sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski ile prensip anlaşmasına varsa da, Makedon yıldız teknik direktör Fatih Terim'le görüşmek isteyince resmi imzalar gecikti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Ezgjan Alioski ile anlaştı… Kuzey Makedonyalı sol bek haber bekliyor. Ne zaman "Gel imzala" denirse İstanbul'a gelecek. Kendisini 3 yıl için Galatasaray'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak. En azından Fatih Terim'in durumunun belirsizliğe bürünmeden önce durum böyleydi.

Galatasaray'da her ne kadar transfer devam etse de ne başkan, ne de teknik direktör olmadığı için işler ağır ilerliyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Ezgjan Alioski de son olarak kendisiyle ilgili planlarını öğrenmek için kulübü aradı ve Fatih Terim'le görüşmek istedi. Ancak, "Terim görevde değil" yanıtı aldı. Alioski bunun üzerine "Yeni hoca ne zaman belli olur" diye sordu. Buna da net bir yanıt alamayan 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a gelişi belirsizliğe büründü. Alioski'nin, "Hocayla konuşup, görüşünü almadan resmi imza atamam" dediği öğrenildi.

TEPKİLERE ALDIRMADI

Leeds United ile sözleşmesi sona eren Alioski, G.Saray'ın teklifini kabul etmesi nedeniyle İngiliz taraftarların tepkisini çekmişti. Bu tepkilere rağmen geri adım atmayan Makedon oyuncunun, hoca belirsizliğinin ardından ne karar vereceği merakla bekleniyor.

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