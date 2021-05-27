27 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Avrupa devinden Fatih Terim'e kanca! Milli yıldızla buluşacak

31 Mayıs'ta Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek ve başkan Mustafa Cengiz'in devam etmeyeceğini açıkladığı Fatih Terim'e Avrupa'nın dev kulübü talip oldu. Deneyimli teknik adam, teklife 'evet' derse milli yıldızla da buluşmuş olacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Avrupa devinden Fatih Terim'e kanca! Milli yıldızla buluşacak
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.05.2021

Başkanı 'in "Ben olduğum sürece sözleşme yenilemem" dediği teknik direktör birçok takımla anılmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Avrupa devinden Fatih Terim'e kanca! Milli yıldızla buluşacak

Sarı-kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşmesi sona eren ve +3 yıllık opsiyon maddesi devreye alınmayan tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Fransa'da şampiyonluğa ulaşan 'in gündemine girdi.

Son dakika transfer haberleri: Avrupa devinden Fatih Terim'e kanca! Milli yıldızla buluşacak

Kırmızı-beyazlı ekipte, başarılı işlere imza atan , L'Equipe'e verdiği demeçte, "'den ayrılma zamanım geldi. Bu doğru an… Başkanla konuştum ve kulüpten ayrıldığımı söyledim. Buradaki süremi doldurdum" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Avrupa devinden Fatih Terim'e kanca! Milli yıldızla buluşacak

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fotomaç'ın haberine göre; Bu gelişmenin ardından , ile anılmaya başladı. İddiaya göre; Sportif Direktör 'la görüşen da tecrübeli hocanın takımın başına geçmesine destek verdi.

Son dakika transfer haberleri: Avrupa devinden Fatih Terim'e kanca! Milli yıldızla buluşacak

, , ve B takımda oynayan 'dan çok memnun olan Fransız ekibin, takımı da bir Türk hocaya emanet etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Avrupa devinden Fatih Terim'e kanca! Milli yıldızla buluşacak

Terim'in Türk futbolcuların yanı sıra tecrübesiyle, 'e 'nde istediği başarıyı getirebileceği fikrinin, Campos'un aklında ciddi anlamda yer ettiği ve en kısa sürede 'le bir araya geleceği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Avrupa devinden Fatih Terim'e kanca! Milli yıldızla buluşacak

TALİBİ ÇOK

yönetiminin, sözleşme yenilememesinin ardından Katar Milli Takımı ve Fiorentina'yla anılan Arsen Wenger'den FIFA'da yöneticilik teklifi alan , Fransa'da da konuşulmaya başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Yine yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi Yine yeniden Ahmed Musa! Resmi teklif iletildi
Alioski transferi yattı! Fatih Terim detayı... Alioski transferi yattı! Fatih Terim detayı...
Gurbetçi menajer açıkladı! Klinsmann'la görüşme oldu Gurbetçi menajer açıkladı! Klinsmann'la görüşme oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör