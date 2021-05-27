Son dakika transfer haberleri: Avrupa devinden Fatih Terim'e kanca! Milli yıldızla buluşacak

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ



Fotomaç'ın haberine göre; Bu gelişmenin ardından Lille, Fatih Terim ile anılmaya başladı. İddiaya göre; Sportif Direktör Luis Campos'la görüşen Burak Yılmaz da tecrübeli hocanın takımın başına geçmesine destek verdi.