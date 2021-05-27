Son dakika transfer haberleri: Avrupa devinden Fatih Terim'e kanca! Milli yıldızla buluşacak
31 Mayıs'ta Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek ve başkan Mustafa Cengiz'in devam etmeyeceğini açıkladığı Fatih Terim'e Avrupa'nın dev kulübü talip oldu. Deneyimli teknik adam, teklife 'evet' derse milli yıldızla da buluşmuş olacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Ben olduğum sürece sözleşme yenilemem" dediği teknik direktör Fatih Terim birçok takımla anılmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşmesi sona eren ve +3 yıllık opsiyon maddesi devreye alınmayan tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille'in gündemine girdi.
Kırmızı-beyazlı ekipte, başarılı işlere imza atan Christophe Galtier, L'Equipe'e verdiği demeçte, "Lille'den ayrılma zamanım geldi. Bu doğru an… Başkanla konuştum ve kulüpten ayrıldığımı söyledim. Buradaki süremi doldurdum" dedi.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Fotomaç'ın haberine göre; Bu gelişmenin ardından Lille, Fatih Terim ile anılmaya başladı. İddiaya göre; Sportif Direktör Luis Campos'la görüşen Burak Yılmaz da tecrübeli hocanın takımın başına geçmesine destek verdi.
Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve B takımda oynayan Mustafa Kapı'dan çok memnun olan Fransız ekibin, takımı da bir Türk hocaya emanet etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Terim'in Türk futbolcuların yanı sıra İtalya tecrübesiyle, Lille'e Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı getirebileceği fikrinin, Campos'un aklında ciddi anlamda yer ettiği ve en kısa sürede Fatih Terim'le bir araya geleceği belirtildi.
TALİBİ ÇOK
Galatasaray yönetiminin, sözleşme yenilememesinin ardından Katar Milli Takımı ve Fiorentina'yla anılan Arsen Wenger'den FIFA'da yöneticilik teklifi alan Fatih Terim, Fransa'da da konuşulmaya başladı.
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