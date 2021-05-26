Kulüp başkanı transferi açıkladı! "Fatih Terim Barış Alper Yılmaz için aradı"

Kadrosundaki yerli ve genç oyuncu rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray, Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz için harekete geçti. Ankara temsilcisinin başkanı Sedat Tahiroğlu, teknik direktör Fatih Terim'in kendisini aradığını söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Barış Alper Yılmaz için sezon içinde kendisini aradığını söyledi. Başkan Tahiroğlu 21 yaşındaki forvet için 3 milyon Euro istediklerini de ifade etti. Barış Alper Yılmaz'ı Beşiktaş'ın da istediği gelen haberler arasında.

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