26 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Kulüp başkanı transferi açıkladı! "Fatih Terim Barış Alper Yılmaz için aradı"

Kulüp başkanı açıkladı! Terim transfer için aradı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2021

Kadrosundaki yerli ve genç oyuncu rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray, 'nde forma giyen için harekete geçti. Ankara temsilcisinin başkanı Sedat Tahiroğlu, teknik direktör 'in kendisini aradığını söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Başkanı Sedat Tahiroğlu G.Saray Teknik Direktörü 'in, için sezon içinde kendisini aradığını söyledi. Başkan Tahiroğlu 21 yaşındaki forvet için 3 milyon Euro istediklerini de ifade etti. Barış Alper Yılmaz'ı 'ın da istediği gelen haberler arasında.

Cimbom'da çifte ayrılık! Gerekirse... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek G.Saray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek
Cimbom'da çifte ayrılık! Gerekirse... Cimbom'da çifte ayrılık! Gerekirse...
G.Saray'da sol kanat ona emanet! Onyekuru'nun yerine... G.Saray'da sol kanat ona emanet! Onyekuru'nun yerine...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör