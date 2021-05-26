Gelecek sezon yerli alternatifini artırmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan için girişimde bulunmuştu. 27 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Salih Uçan'la Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı. Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve başarılı performansıyla dikkat çeken Salih'in transferiyle ilgili konuşan menajeri Ömer Uzun, "Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş da oyuncuyla ilgileniyor. 4-5 kulüple daha benzer görüşmeler yaptım. Haziran başında oyuncu için en doğru kararı vereceğiz" dedi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ