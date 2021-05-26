26 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Beşiktaş ve Galatasaray Salih Uçan yarışında!

Devlerin Salih Uçan yarışı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2021

Gelecek sezon yerli alternatifini artırmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren için girişimde bulunmuştu. 27 yaşındaki yıldız için 'ın da devrede olduğu belirtildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği 'la 'ın da ilgilendiği ortaya çıktı. Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve başarılı performansıyla dikkat çeken Salih'in transferiyle ilgili konuşan menajeri Ömer Uzun, "Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş da oyuncuyla ilgileniyor. 4-5 kulüple daha benzer görüşmeler yaptım. Haziran başında oyuncu için en doğru kararı vereceğiz" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 yıldız adayı geliyor
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek G.Saray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek
Cimbom'da çifte ayrılık! Gerekirse... Cimbom'da çifte ayrılık! Gerekirse...
G.Saray'da sol kanat ona emanet! Onyekuru'nun yerine... G.Saray'da sol kanat ona emanet! Onyekuru'nun yerine...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör