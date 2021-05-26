Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor! Gerekirse...

Sarı-kırmızılı kulüpte tasarrufun yolu ise birer yıl sözleşmeleri kalan Falcao-Feghouli ikilisinden geçiyor. Falcao'ya 5 milyon Euro, Feghouli'ye de 3.850 milyon Euro garanti para ödemekle yükümlü Galatasaray'da maç başı bonusları ve vergi ile birlikte 11 milyon Euro'luk maliyet ortaya çıkıyor.