Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor! Gerekirse...
Takımın en çok maaş alan isimlerinden Muslera'yla indirimli sözleşme uzatan ve Belhanda'nın da sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yüksek maaş alan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kaldı. İki yıldızın vergiler dahil toplam yıllık 11 milyon Euro'yu bulan maliyeti nedeniyle sarı-kırmızılı takım, yolları ayırmaya sıcak bakıyor. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bankalar Birliği ile imzaladığı anlaşmayı revize eden Galatasaray, yeni sezonda Futbol A Takım bütçesini yüzde 20 düşürmek zorunda.
Sarı-kırmızılı kulüpte tasarrufun yolu ise birer yıl sözleşmeleri kalan Falcao-Feghouli ikilisinden geçiyor. Falcao'ya 5 milyon Euro, Feghouli'ye de 3.850 milyon Euro garanti para ödemekle yükümlü Galatasaray'da maç başı bonusları ve vergi ile birlikte 11 milyon Euro'luk maliyet ortaya çıkıyor.
Falcao ise geride kalan sezonda tam 25 maçta takımını yalnız bırakmıştı. İki oyuncudan da bonservis beklentisi olmayan Galatasaray, 11 milyon Euro'luk maliyetten kurtulmak için Falcao ve Feghouli'yi serbest bırakmaya hazır.
FEGHOULI'DEN 6 GOLLÜK KATKI
31 yaşındaki Feghouli, G.Saray'ın ikinci tamamladığı sezonda eski günlerini mumla arattı. 22 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
FALCAO'DAN 9 GOL 5'İ PENALTI
Bu sezon sakatlıklarla boğuşan 35 yaşındaki Radamel Falcao 17 lig maçında 9 gol ve 2 asistle oynadı. Kolombiyalı yıldız, gollerinin 5'ini ise penaltı atışından buldu.
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