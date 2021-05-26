26 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor! Gerekirse...

Takımın en çok maaş alan isimlerinden Muslera'yla indirimli sözleşme uzatan ve Belhanda'nın da sözleşmesini fesheden Galatasaray'da yüksek maaş alan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kaldı. İki yıldızın vergiler dahil toplam yıllık 11 milyon Euro'yu bulan maliyeti nedeniyle sarı-kırmızılı takım, yolları ayırmaya sıcak bakıyor. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor! Gerekirse...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Bankalar Birliği ile imzaladığı anlaşmayı revize eden , yeni sezonda Futbol A Takım bütçesini yüzde 20 düşürmek zorunda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor! Gerekirse...

Sarı-kırmızılı kulüpte tasarrufun yolu ise birer yıl sözleşmeleri kalan - ikilisinden geçiyor. Falcao'ya 5 milyon Euro, Feghouli'ye de 3.850 milyon Euro garanti para ödemekle yükümlü 'da maç başı bonusları ve vergi ile birlikte 11 milyon Euro'luk maliyet ortaya çıkıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor! Gerekirse...

BONSERVİS BEKLENTİSİ YOK

Sabah'ın haberine göre; Yeni seçilecek başkan ve yönetimin - ikilisini göndermekten başta çaresi kalmıyor. Fatih Terim'le Trabzonspor maçının devre arasında tartışan Feghouli şampiyonluğa ortak olunan son 6 haftada 1 dakika süre alamamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor! Gerekirse...

ise geride kalan sezonda tam 25 maçta takımını yalnız bırakmıştı. İki oyuncudan da bonservis beklentisi olmayan , 11 milyon Euro'luk maliyetten kurtulmak için Falcao ve 'yi serbest bırakmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor! Gerekirse...

FEGHOULI'DEN 6 GOLLÜK KATKI

31 yaşındaki , G.Saray'ın ikinci tamamladığı sezonda eski günlerini mumla arattı. 22 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor! Gerekirse...

FALCAO'DAN 9 GOL 5'İ PENALTI

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan 35 yaşındaki Radamel 17 lig maçında 9 gol ve 2 asistle oynadı. Kolombiyalı yıldız, gollerinin 5'ini ise penaltı atışından buldu.

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