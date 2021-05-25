25 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş istifa etti!

G.Saray'da flaş istifa!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti. Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Maruf Güneş'in istifa ettiği ve yerine 'ün seçildiğini duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyesi Sayın 'in ayrılması sebebiyle, 'nun 363. Maddesi ve 'nin 13.5 (a) maddesi gereğince Maruf Güneş'in ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın 'ün seçilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

Daha sonra açıklama yapan Maruf Güneş ise şu ifadeleri kullandı.

Gördüğüm lüzum üzerine G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktaym. Bugüne kadar birlikte mesai harcadığım, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederm. Kamuoyuna Saygılarımla... Hiç bir birey G.Saray'dan üstün değildir."Aslolan 'dır!"

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