Son dakika spor haberi: Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş istifa etti!
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş istifa etti. Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Maruf Güneş'in istifa ettiği ve yerine Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçildiğini duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
"Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Maruf Güneş'in ayrılması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince Maruf Güneş'in ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA
Daha sonra açıklama yapan Maruf Güneş ise şu ifadeleri kullandı.
Gördüğüm lüzum üzerine G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktaym. Bugüne kadar birlikte mesai harcadığım, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederm. Kamuoyuna Saygılarımla... Hiç bir birey G.Saray'dan üstün değildir."Aslolan Galatasaray'dır!"
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