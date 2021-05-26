26 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 yıldız adayı geliyor

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar kadrosunun derinliğini arttırmak için deneyimli oyuncuların yanı sıra genç isimlere de yöneldi. Takımın yaş ortalamasını da düşürmeyi hedef alan Kara Kartal, 3 yıldız adayını transfer edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 yıldız adayı geliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, gruplarında da yer alacağı zorlu sezon öncesi genç isimlerle de geleceğe yatırım yapmanın peşinde.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 yıldız adayı geliyor

Beşiktaş yönetimi, stoper bölgesi için G.Birliği'nden ile imzaya çok yakın. Küme düşen ekibiyle 1 yıl kontratı kalan 22 yaşındaki futbolcunun transferi çok küçük pürüzlere kaldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 yıldız adayı geliyor

BARIŞ YILMAZ KAPIŞMASI
Beşiktaş'ın gündemindeki diğer genç isim ise 'nde başarılı bir sezon geçiren ...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 yıldız adayı geliyor

'ın da istediği 21 yaşındaki kanat oyuncusu için başkent ekibinin kapıyı 3 milyon euro ve satıştan payla açtığı belirtilirken bu fiyatta indirim bekleniyor. , geride kalan sezonda 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak başarılı bir grafik sergiledi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 yıldız adayı geliyor

ORTA SAHAYA OĞULCAN
Siyah -beyazlıların listesindeki diğer isim ise 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen ön libero .

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 yıldız adayı geliyor

Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu İzmir ekibinin bu transfer için 3 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan pay istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 yıldız adayı geliyor

Siyah-beyazlı yönetim ilerleyen günlerde yapılacak yeni görüşmelerle bu transfere son şeklini verecek. Genç yıldız Oğulcan, bu sezon 30 maçta, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. (Fotomaç)

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