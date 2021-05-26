Galatasaray'ın da istediği 21 yaşındaki kanat oyuncusu için başkent ekibinin kapıyı 3 milyon euro ve satıştan payla açtığı belirtilirken bu fiyatta indirim bekleniyor. Barış Alper, geride kalan sezonda 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak başarılı bir grafik sergiledi.