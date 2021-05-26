Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 yıldız adayı geliyor
Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar kadrosunun derinliğini arttırmak için deneyimli oyuncuların yanı sıra genç isimlere de yöneldi. Takımın yaş ortalamasını da düşürmeyi hedef alan Kara Kartal, 3 yıldız adayını transfer edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi gruplarında da yer alacağı zorlu sezon öncesi genç isimlerle de geleceğe yatırım yapmanın peşinde.
Beşiktaş yönetimi, stoper bölgesi için G.Birliği'nden Arda Kızıldağ ile imzaya çok yakın. Küme düşen Ankara ekibiyle 1 yıl kontratı kalan 22 yaşındaki futbolcunun transferi çok küçük pürüzlere kaldı.
BARIŞ YILMAZ KAPIŞMASI
Beşiktaş'ın gündemindeki diğer genç isim ise Ankara Keçiörengücü'nde başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz...
Galatasaray'ın da istediği 21 yaşındaki kanat oyuncusu için başkent ekibinin kapıyı 3 milyon euro ve satıştan payla açtığı belirtilirken bu fiyatta indirim bekleniyor. Barış Alper, geride kalan sezonda 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak başarılı bir grafik sergiledi.
ORTA SAHAYA OĞULCAN
Siyah -beyazlıların listesindeki diğer isim ise 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen ön libero Oğulcan Ülgün.
Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu İzmir ekibinin bu transfer için 3 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan pay istiyor.
Siyah-beyazlı yönetim ilerleyen günlerde yapılacak yeni görüşmelerle bu transfere son şeklini verecek. Genç yıldız Oğulcan, bu sezon 30 maçta, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. (Fotomaç)
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