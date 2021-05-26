26 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek

Gedson Fernandes ve Etebo'nun kiralık sözleşmelerinin bitmesinin ardından orta saha rotasyonu iyice daralan Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılı takım yıldız isim için bonservis bedeli de ödemeyecek. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

'in durumu henüz belirsizliğini korurken boşalan orta sahayı güçlendirmek isteyen Mustafa Cengiz ve yönetimi, Parma'dan Azevedo Junior için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek

Fotomaç'ın haberine göre; Finansal Fair-Play anlaşması gereği transfer bilançosunda eksiye düşemeyen, bu nedenle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, 'yi bedelsiz olarak transfer etmek için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek

Sarı-kırmızılı yönetim, Parma'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki oyuncuya benzer bir kontrat sunmayı planlıyor. 'da Serie A'da Parma'nın küme düşmesiyle birlikte serbest kalması beklenen 'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek

Brezilyalı futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı ancak teknik heyetin belli olmaması sebebiyle kararsız olduğu belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek

8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Atletico Paranaense altyapısından yetişen , 3 sezon Brezilya ekibinde düzenli olarak forma giyen Hernani, 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında Rusya'nın Zenit takımına transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek

PARMA'YA ÖNCE KİRALIK GELDİ

Önce Saint Etienne'ye kiralanan , 2019-2020 sezonu başında 1 milyon euro kiralama ücreti karşılığında Parma'ya verildi. Parma, iyi bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncunun bonservisini 4.48 milyon euro karşılığında aldı.

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