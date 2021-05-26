Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya dinamo! Bonservissiz gelecek
Gedson Fernandes ve Etebo'nun kiralık sözleşmelerinin bitmesinin ardından orta saha rotasyonu iyice daralan Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılı takım yıldız isim için bonservis bedeli de ödemeyecek. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gedson Fernandes'in durumu henüz belirsizliğini korurken boşalan orta sahayı güçlendirmek isteyen Mustafa Cengiz ve yönetimi, Parma'dan Hernani Azevedo Junior için girişimlerini hızlandırdı.
Fotomaç'ın haberine göre; Finansal Fair-Play anlaşması gereği transfer bilançosunda eksiye düşemeyen, bu nedenle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Hernani'yi bedelsiz olarak transfer etmek için çalışmalara başladı.
Brezilyalı futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı ancak teknik heyetin belli olmaması sebebiyle kararsız olduğu belirtiliyor.
8 MİLYON EURO ÖDEDİ
Atletico Paranaense altyapısından yetişen Hernani, 3 sezon Brezilya ekibinde düzenli olarak forma giyen Hernani, 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında Rusya'nın Zenit takımına transfer oldu.
PARMA'YA ÖNCE KİRALIK GELDİ
Önce Saint Etienne'ye kiralanan Hernani, 2019-2020 sezonu başında 1 milyon euro kiralama ücreti karşılığında Parma'ya verildi. Parma, iyi bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncunun bonservisini 4.48 milyon euro karşılığında aldı.
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