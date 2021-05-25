Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Freiburg'da forma giyen Keven Schlotterbeck ile ilgilendiği iddia edilmişti. 24 yaşındaki stoperin menajeri Ömer Kızılkoca, flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın ilgilendiği Keven Schlotterbeck'i de değerlendiren menajer Ömer Kızılkoca, Freiburg forması giyen oyuncunun sarı-kırmızılı takımda başarılı olabileceğini söyledi. 24 yaşındaki stoperle ilgili, "Bu sezon tüm maçlarda banko oynadı. Çok yetenekli ve hırslı bir oyuncu. Galatasaray, Freiburg'u ikna edebilirse, Keven, Galatasaray'da oynamak istiyor" dedi.

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