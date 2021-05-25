25 Mayıs 2021, Salı
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Galatasaray'a transferi için Halil Dervişoğlu'nun babası devreye girdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu 1 yıl daha kiralamak istiyor. Genç yıldızın babası ve menajeri, bu süreçte aktif rol oynuyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, bonservisi pahalı gelen Halil Dervişoğlu'nu bir yıl daha kiralamak için görüşmelere başladı. Önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giymek isteyen golcü futbolcunun, Brentford'a da bu talebini bildirdiği öğrenildi. Baba Muzaffer Dervişoğlu'nun da oğlunun Galatasaray'da devam etmesini çok istediği ve görüşmelerde aktif rol oynadığı ifade edildi.
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