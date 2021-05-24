24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da transferde mutlu son! İki yıldız imzalıyor
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, önceliği sözleşmesi biten isimlere verdi. İç transferde bu futbolcularla görüşen sarı-kırmızılı takım, Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile 3'er yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Cimbom, Gedson Fernandes için ise kulübü Benfica'ya yeni teklifini iletirken, Arda Turan için ise kararını verdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
24.05.2021
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