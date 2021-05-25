25 Mayıs 2021, Salı

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı! Fenerbahçe de istemişti

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iddialı bir kadro kurarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı ve 2021-2022 sezonunda ligde de ipi göğüslemeyi istiyor. Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Cengiz Ünder için nabız yokladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı! Fenerbahçe de istemişti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

'nin için yaptığı hamleler sonrasında ikinci başkan da harekete geçti…

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı! Fenerbahçe de istemişti

Fotomaç'ın haberine göre; Bir dönem 'da da forma giyen AS Roma menajeri 'i aradı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı! Fenerbahçe de istemişti

"'i Türkiye'ye göndereceksen, biz talibiz. Gelecek sezon 'nde oynasın. Değerini artırsın" dedi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı! Fenerbahçe de istemişti

De Sanctis, şu an için 'yu beklediklerini söyledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı! Fenerbahçe de istemişti

Henüz gidecek ya da kalacak oyuncularla ilgili bir karar vermediklerini söyledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı! Fenerbahçe de istemişti

Ama isterse Cengiz ve menajeriyle konuşabileceklerini, gerekli olan transfer belgesini kendilerine gönderebileceklerini söyledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı! Fenerbahçe de istemişti

, 'nun kararına göre Cengiz için hamlede bulunacak.

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