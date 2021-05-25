Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Cengiz Ünder için nabız yokladı! Fenerbahçe de istemişti
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iddialı bir kadro kurarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı ve 2021-2022 sezonunda ligde de ipi göğüslemeyi istiyor. Sarı-kırmızılı takım Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Cengiz Ünder için nabız yokladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için yaptığı hamleler sonrasında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da harekete geçti…
Fotomaç'ın haberine göre; Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen AS Roma menajeri Morgan De Sanctis'i aradı.
"Cengiz Ünder'i Türkiye'ye göndereceksen, biz talibiz. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Değerini artırsın" dedi.
De Sanctis, şu an için Jose Mourinho'yu beklediklerini söyledi.
Henüz gidecek ya da kalacak oyuncularla ilgili bir karar vermediklerini söyledi.
Ama isterse Cengiz ve menajeriyle konuşabileceklerini, gerekli olan transfer belgesini kendilerine gönderebileceklerini söyledi.
Galatasaray, Mourinho'nun kararına göre Cengiz için hamlede bulunacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig