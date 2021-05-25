25 Mayıs 2021, Salı

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Galatasaray'da karar verildi! Mbaye Diagne ve Radamel Falcao...

Cimbom'da karar verildi! Diagne ve Falcao...
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın forvet hattında , Diagne ve Mohamed bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım Diagne ve Falcao'nun 7.5 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulup transferler için kaynak oluşturmak istiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Hocası olmasa da yeni sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray, bazı oyuncularını satarak hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservis geliri elde etmek istiyor. Oyuncu satışı forvet bölgesinden başlayacak.

Fotomaç'ın haberine göre; Diagne'nin de dönmesiyle sarı-kırmızılı takımın elinde üç santrfor bulunuyor. Mohamed ile yola devam etmeyi planlayan Galatasaray, ve Diagne'yi gönderecek. Bu konuda menajerlere yetki verildiği öğrenildi.

Menajeri açıkladı! haberin devamı

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