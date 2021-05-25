Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın forvet hattında Falcao, Diagne ve Mohamed bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım Diagne ve Falcao'nun 7.5 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulup transferler için kaynak oluşturmak istiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Hocası olmasa da yeni sezon için çalışmalarına başlayan Galatasaray, bazı oyuncularını satarak hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservis geliri elde etmek istiyor. Oyuncu satışı forvet bölgesinden başlayacak.

Fotomaç'ın haberine göre; Diagne'nin de dönmesiyle sarı-kırmızılı takımın elinde üç santrfor bulunuyor. Mohamed ile yola devam etmeyi planlayan Galatasaray, Falcao ve Diagne'yi gönderecek. Bu konuda menajerlere yetki verildiği öğrenildi.

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