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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayı Burak Elmas birleşmeye olumsuz bakıyor! | GS haberleri

Burak Elmas birleşmeye sıcak bakmıyor!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Son dakika haberleri... 'da binlerce kişinin merakla beklediği başkanlık seçimi yaklaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin iddialı adaylarından , herhangi bir adayla birleşmeye gitmeye sıcak bakmıyor. İşte detaylar...

Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan , diğer adaylarla birleşme konusuna sıcak bakmadığını söyledi. 'te düzenlenen kahvaltılı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Burak Elmas, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi vererek, "Her projemizde sonuna kadar hazırız. Finansmanıyla, projelerin detayıyla hazırlanmış bir ekibimiz var" dedi.

Elmas, bazı başkan adaylarının seçimde birlikte hareket etmesi yönünde sarı-kırmızılı camiadan gelen taleplere değinerek, şunları kaydetti:

Bizim için çıktığımız yol bir Galatasaray mücadelesi, bir iktidar mücadelesi değil. Klasik seçim alışkanlıklarıyla seçilmiş başkan ve yönetimlerin Galatasaray'ı buradan geleceğe taşımasının mümkün olmadığını düşünerek yola çıktık. 90'nın üzerinde bir ekibimiz var. Giderek büyümeye devam ediyor. Birleşmeden anladığım en iyi başkan, en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum. Biz ekibimizle Galatasaray için tüm projelerimizi detaylı çalıştık. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için hazırlıklarımız tamam. Böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz.

Göreve geldikleri takdirde Galatasaray'ın eksikliklerini gidermek için hızlı hareket edeceklerini aktaran Elmas, "Hızlı karar alırken de hata yapmamak üzerine detaylı planlarımız var. Bundan sonra Galatasaray'ın en az 10 sene hata yapılmadan yönetilmesi mecburiyeti var. Gelir gelmez teknik ekiplerle görüşerek, hem kendi çalışmalarımızı hem de onların kafasındaki düşünceleri anlayarak 10 günlük bir süre içerisinde ciddi bir faaliyetle her şubede hazırlıklarımızı tamamlayacak çalışmalarımız hazır" değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY KADIN FUTBOL TAKIMI'MIZI KURACAĞIZ"

Burak Elmas, seçilmeleri halinde 'nı kuracaklarını dile getirerek, "Galatasaray'ın kadına verdiği önem, kadının hayattaki rolüne verdiği önem ve toplumdaki başarısına verdiği önem sebebiyle Galatasaray Kadın Futbol Takımı'mızı kuracağız. Kadın futbol takımımızın sponsoru da hazır. Göreve geldiğimiz takdirde hemen kadın futbol şubesini hayata geçirerek, orada da 'da çapında ciddi başarı elde etmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. Elmas, sarı-kırmızılı erkek ve kadın basketbol takımları için de iki ayrı sponsorluk anlaşması yaptıklarını sözlerine ekledi.

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