Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Fatih Terim'in scout ekibiyle yaptığı çalışmalar sonrasında Johan Vasquez için harekete geçmişti. 22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıları sosyal medya hesabından takibe aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da tüm gözler seçime çevrilse de, sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İç transferde Muslera ve Marcao ile sözleşme uzatan Cimbom, scout ekibinin çalışmaları sonrasında radara giren Johan Vasquez için olumlu rapor vermişti.

Meksika'nın Unam Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek 22 yaşındaki stoperden flaş bir hamle geldi.

Genç defans oyuncusu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

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