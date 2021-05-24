24 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Johan Vazquez Galatasaray'ı takip etti! Transfer...

Adı G.Saray'la anılıyordu... Vazquez'den flaş hareket!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan , 'in scout ekibiyle yaptığı çalışmalar sonrasında için harekete geçmişti. 22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıları sosyal medya hesabından takibe aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'da tüm gözler seçime çevrilse de, sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İç transferde Muslera ve Marcao ile sözleşme uzatan Cimbom, scout ekibinin çalışmaları sonrasında radara giren için olumlu rapor vermişti.

Meksika'nın Unam Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi aralık ayında bitecek 22 yaşındaki stoperden flaş bir hamle geldi.

Genç defans oyuncusu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

Transferde büyük sürpriz! Süper Lig ekibi... haberin devamı

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