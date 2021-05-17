17 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in belirsizliği devam ediyor. Bir yandan yaklaşan kongrede ne sonuç çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte sarı-kırmızılılardaki son detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

Şampiyonluğu averajla kaybeden kaos dolu bir sezonu geride bırakırken, sarı-kırmızılı kulüpte belirsizlik hakim.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

İşte cevabını bekleyen sorular:
Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör , görevine devam edecek mi?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

Hafta sonu yasakları hazirana kadar uzatıldığı için 'nun onayladığı ve başkan adaylarından listeleri de aldığı 29 Mayıs'taki seçimin akıbeti ne olacak?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

Yönetimin gündeminde ise 29 Mayıs'ta seçim yok. yönetimi yeni seçim tarihini ne zaman açıklayacak?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

Başkan aday olacak mı? Ağustos ayına kadar kulüp kasasından çıkması gereken 270 milyon TL borç nasıl ödenecek?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

Sözleşmeleri sona eren 12 oyuncunun durumu ne olacak? Yeni sezon transferleri nasıl yapılacak?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

İşte o cevaplar...
'ın haberine göre; , maçından sonra oyuncuları ile vedalaşsa da kulübü zor durumda bırakmamak için görevine devam edecek ve seçimi bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

Mevcut başkan adaylarının dışında B Planı yok. 29 Mayıs tarihinde olacağı açıklanan seçim gerçekleşmeyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

Toplanacak yönetim kurulu, haziran ayı içinde yapılacak seçimin tarihini açıklayacak. Bu şartlarda aday olmayacağını belirten , U dönüşü yapabilir.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

Kendisi için toplanan 500 imza sonrasında kararını gözden geçiren Cengiz'in tekrar aday olma olasılığı yüksek. Mayıs ve haziran ayı ödemeleri yapılmadı, temmuz ve ağustosa ötelendi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

Arda Turan ve Emre Akbaba takımda kalacak. Ömer Bayram haber bekliyor. Gedson Fernandes, Şener, Etebo ve Saracchi sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Linnes de ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...

Sezon içinde ön anlaşma imzalanan Aytaç Kara'da sorun yok. FFP devam ettiği için serbest oyuncularla görüşülüyor. Sol bek için iki oyuncuya (Van Aanholt ve Alioski) teklif yapıldı. Marsilya'dan ayrılan forvet Germain de listede.

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