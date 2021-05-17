Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başka çare yok! Fatih Terim...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in belirsizliği devam ediyor. Bir yandan yaklaşan kongrede ne sonuç çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte sarı-kırmızılılardaki son detaylar... (GS spor haberleri)
Şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray kaos dolu bir sezonu geride bırakırken, sarı-kırmızılı kulüpte belirsizlik hakim.
İşte cevabını bekleyen sorular:
Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Fatih Terim, görevine devam edecek mi?
Hafta sonu yasakları hazirana kadar uzatıldığı için Divan Kurulu'nun onayladığı ve başkan adaylarından listeleri de aldığı 29 Mayıs'taki seçimin akıbeti ne olacak?
Yönetimin gündeminde ise 29 Mayıs'ta seçim yok. Mustafa Cengiz yönetimi yeni seçim tarihini ne zaman açıklayacak?
Başkan Mustafa Cengiz aday olacak mı? Ağustos ayına kadar kulüp kasasından çıkması gereken 270 milyon TL borç nasıl ödenecek?
Sözleşmeleri sona eren 12 oyuncunun durumu ne olacak? Yeni sezon transferleri nasıl yapılacak?
İşte o cevaplar...
Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim, Yeni Malatya maçından sonra oyuncuları ile vedalaşsa da kulübü zor durumda bırakmamak için görevine devam edecek ve seçimi bekleyecek.
Mevcut başkan adaylarının Fatih Terim dışında B Planı yok. 29 Mayıs tarihinde olacağı açıklanan seçim gerçekleşmeyecek.
Toplanacak yönetim kurulu, haziran ayı içinde yapılacak seçimin tarihini açıklayacak. Bu şartlarda aday olmayacağını belirten Mustafa Cengiz, U dönüşü yapabilir.
Kendisi için toplanan 500 imza sonrasında kararını gözden geçiren Cengiz'in tekrar aday olma olasılığı yüksek. Mayıs ve haziran ayı ödemeleri yapılmadı, temmuz ve ağustosa ötelendi.
Arda Turan ve Emre Akbaba takımda kalacak. Ömer Bayram haber bekliyor. Gedson Fernandes, Şener, Etebo ve Saracchi sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Linnes de ayrıldı.
Sezon içinde ön anlaşma imzalanan Aytaç Kara'da sorun yok. FFP devam ettiği için serbest oyuncularla görüşülüyor. Sol bek için iki oyuncuya (Van Aanholt ve Alioski) teklif yapıldı. Marsilya'dan ayrılan forvet Germain de listede.
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