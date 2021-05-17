17 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao ve Feghouli sınıfta kaldı

Aslan'da Falcao ve Feghouli sınıfta kaldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

'da kaçan şampiyonluğun ardından en büyük eleştiriyi alan isimler ve oldu. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuları göstermiş oldukları performansla hayal kırıklığı yarattı. ()

'da kaçan şampiyonluğun ardından tepkiler iki ismin üzerinde yoğunlaştı. 99 milyon euro ile 'in en pahalı takımı olan sarı-kırmızılı ekibin en maliyetli iki ismi ise yıllık 5 milyon euro kazanan Radamel ve 3 milyon 850 bin euro garanti ücreti bulunan Sofiane ... Ancak sarı-kırmızılı takım büyük maliyetine katlandığı bu iki yıldızından sezon boyunca beklediği katkıyı alamadı.

EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

8 gol-17 asistle 'ı zafere taşırken, 2 gol-4 asistle yetinen Feghouli son 6 haftada 1 dakika süre alamadı. Falcao ise bu sezon tam 23 maçta takımını yalnız bıraktı. Sakatlıklardan yakası kurtulmayan Kolombiyalı'nın tek kale oynanan ve bitiricilik sorunu yaşanan ve maçlarında eksikliği hissedildi. Falcao sezonu 5'i penaltıdan 9 golle tamamlayabildi. (Fotomaç)
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