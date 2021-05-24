24 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk sürprizi! Transfer...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımda kimin kalıp kimin kalmayacağı merak edilmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yaşanan bu gelişmelerin ardından flaş bir transfer gündeme geldi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)



Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk sürprizi! Transfer...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

'de gelecek yılın kadro planlaması için kolları sıvayan Göztepe, savunmasını Galatasaray'ın yıldızıyla güçlendirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk sürprizi! Transfer...

Savunmanın ortasında forma giyen ile sezon devam ederken yollarını ayıran, sözleşmesi biten ile de vedalaşan yönetim, mutlaka en az bir stoper takviyesi yapacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk sürprizi! Transfer...

ÖMER BAYRAM VE LINNES HAMLESİ!
Teknik direktör 'ın raporuna göre hareket eden İzmir ekibi, Galatasaray'dan sağ bek ve sol bek 'ı transfer listesine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk sürprizi! Transfer...

DONK SÜRPRİZİ!
Öte yandan Göztepe, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçecek. Göz-Göz, transferi en kısa sürede gerçekleştirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk sürprizi! Transfer...

CAZİP TEKLİF YAPILACAK
Göztepe, Türkiye'de uzun süre forma giyen Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Donk'a cazip bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Ryan Donk sürprizi! Transfer...

Tecrübeli savunmacı, 'da , , 'de , 'da formalarını giyerken Türkiye'de 'da da görev yaptı.

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