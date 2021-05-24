Spor Toto Süper Lig'in bitimiyle birlikte ilk etapta iç transfere yönelen Galatasaray, Marcao ile sözleşme yenilemişti. Sarı-kırmızılı takım sözleşmesi biten Ömer Bayram ve 1 yıl daha mukavelesi bulunan Luyindama ile de sözleşme uzatma kararı aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüple kontratı sona eren Ömer Bayram'a müjdeli haber geldi. Yöneticilerin, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık yeni teklif yaptığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Hem sol bekte hem de orta sahada görev yapabilen Ömer'in, bugüne kadar ödeme konusunda kulübe hiçbir sıkıntı çıkarmadığı belilrtildi. Yönetimin 29 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon TL önerdiği bildirildi.

LUYINDAMA'YLA DA UZATILACAK

İç transferde Muslera ve Marcao'nun kontratını uzatan Galatasaray Ömer'den sonra Luyindama'ya da sözleşme yapacak. 1 yıl kontratı kalan Kongolu stoperin 6 ay sonra hiçbir kulüple görüşmemesi adına 2 yıllık yeni sözleşme verileceği kaydedildi. 8 milyon euro yatırım yapılan 27 yaşındaki futbolcunun performansını gelecek sezon artırması bekleniyor.

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