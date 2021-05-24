24 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk etapta iç transfere yönelerek Muslera ve Marcao'nun sözleşmesini uzatmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Etebo ve Gedson'un gidişiyle birlikte iyice boşalan orta saha bölgesi için ise harekete geçti ve o ismin bonservisini sordu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

'da sezon bitimiyle orta saha bölgesi adeta boşaldı. Kiralık kontratları sona eren ve takımlarına geri döndü.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu

Sözleşmesi sona eren ile de yeni kontrat yapılmadı. Cimbom'un elinde bu bölge için sadece kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu

Fotomaç'ın haberine göre; Orta saha bölgesine takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin gözünü İskoç ekibi Glasgow 'a çevirdiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren 'ın scout ekibinin önerisiyle Nijeryalı Joe Aribo'ya talip olduğu ve fiyat araştırması yaptığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu

42 MAÇTA 8 GOL, 7 ASİST

Futbola 'de Staines Town'da başlayan Aribo, 2015'te Charlton Athletic'e transfer oldu. Bu kulüpte 97 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 16 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu

2019'da 'a bedelsiz katılan Aribo, gösterdiği performansla yıldızı parlattı. İlk yıl 49 maçta 9 gol, 8 asist yapan Aribo geçen yıl 42 maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu

GERRARD'IN PRENSİ OLDU

'ın hocası Steven Gerrard'ın elinde potansiyelini ortaya koyan Aribo, iki sezonda 91 maça çıkarak istikrarını gösterdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu

1.83 boyundaki futbolcu merkez orta sahada oynuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak lanse edilse de daha yüksek bir miktar istenmesi bekleniyor.

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