Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk etapta iç transfere yönelerek Muslera ve Marcao'nun sözleşmesini uzatmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Etebo ve Gedson'un gidişiyle birlikte iyice boşalan orta saha bölgesi için ise harekete geçti ve o ismin bonservisini sordu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da sezon bitimiyle orta saha bölgesi adeta boşaldı. Kiralık kontratları sona eren Etebo ve Gedson Fernandes takımlarına geri döndü.

Sözleşmesi sona eren Emre Akbaba ile de yeni kontrat yapılmadı. Cimbom'un elinde bu bölge için sadece Taylan Antalyalı kaldı.

Fotomaç'ın haberine göre; Orta saha bölgesine takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin gözünü İskoç ekibi Glasgow Rangers'a çevirdiği öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Abdurrahim Albayrak'ın scout ekibinin önerisiyle Nijeryalı Joe Aribo'ya talip olduğu ve fiyat araştırması yaptığı kaydedildi.





42 MAÇTA 8 GOL, 7 ASİST



Futbola İngiltere'de Staines Town'da başlayan Aribo, 2015'te Charlton Athletic'e transfer oldu. Bu kulüpte 97 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 16 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti.

2019'da Rangers'a bedelsiz katılan Aribo, gösterdiği performansla yıldızı parlattı. İlk yıl 49 maçta 9 gol, 8 asist yapan Aribo geçen yıl 42 maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.



