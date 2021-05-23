23 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında kriz yaşansa da transfer girişimleri sekteye uğramadı. İç transferde Muslera ve Marcao ile sözleşme tazeleyen sarı kırmızılılar, sağ kanadı uçuracak bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden 'da hücum hattı yenilecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılar, sağ kanadı uçurucak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

yönetimi, 'nin beklenen performansı gösterememesi ve yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcudan fayda sağlayamadı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

31 yaşındaki oyuncunun ekiplerinden 'un gündeminde olduğu iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

Feghouli'yi gözden çıkaran , sağ kanat mevkisini Bulgar yıldızla güçlendirmeyi amaçlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

ASLAN'DAN DESPODOV HAMLESİ!
, bonservisi ekibi 'de bulunan 'un transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

24 yaşındaki futbolcunun sağ kanat mevkisi haricinde forvet arkası ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebilmesi 'ın iştahını kabartıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

Geçtiğimiz sezonu 'te kiralık olarak geçiren Bulgar futbolcu, ligde çıktığı 16 maçta 4 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak belirlenen 'un kulübü ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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