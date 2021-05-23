Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ı uçuracak yıldız! Sağ kanada...

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim arasında kriz yaşansa da transfer girişimleri sekteye uğramadı. İç transferde Muslera ve Marcao ile sözleşme tazeleyen sarı kırmızılılar, sağ kanadı uçuracak bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve diğer detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da hücum hattı yenilecek.

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılar, sağ kanadı uçurucak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, Sofiane Feghouli'nin beklenen performansı gösterememesi ve yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcudan fayda sağlayamadı.

31 yaşındaki oyuncunun Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un gündeminde olduğu iddia ediliyor.

Feghouli'yi gözden çıkaran Galatasaray, sağ kanat mevkisini Bulgar yıldızla güçlendirmeyi amaçlıyor.

ASLAN'DAN DESPODOV HAMLESİ!

Cimbom, bonservisi İtalyan ekibi Cagliari'de bulunan Kiril Despodov'un transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

24 yaşındaki futbolcunun sağ kanat mevkisi haricinde forvet arkası ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebilmesi Galatasaray'ın iştahını kabartıyor.