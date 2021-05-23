Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim yerine kim gelecek? Seçim ertelenirse...

TERİM VE CENGİZ ARASINDA NELER YAŞANDI?

26 Mayıs 2018: Seçim öncesinde Florya'da gri gömleğiyle fotoğraf veren Terim, seçime gri oy pusulasıyla giren Cengiz'e destek verdi.

26 Ocak 2019: İlk kriz Ozan Kabak'ta yaşandı. Terim, "Gitmesini istemedim. Sayın başkan ve yöneticiler idari karar verdi. Yapılacak iki şey vardı: ya izin vermek ya da başka bir şey. O başka bir şeyi taraftara söz verdiğim için yapmadım" dedi.

23 Mart 2019: İdari açıdan ibra edilmeyen Cengiz'e, Terim destek verdi ve hemen başkana telefon açıp yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

25 Mayıs 2019: Kupa töreninde Cengiz'den Terim'e sözleşme sürprizi geldi. 5 yıl olarak açıklanan sözleşmenin daha sonra opsiyonlu 2+3 şeklinde olduğu ortaya çıktı.