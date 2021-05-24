24 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Arda Turan için kararını verdi! Başkan Mustafa Cengiz...

Arda için karar verildi! Mustafa Cengiz...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.05.2021

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan , 22 maçta ilk 11'de forma giyemediği için sözleşmesindeki opsiyon devreye girmemişti. Sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ise deneyimli yıldızla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezon başında Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan , opsiyon için gerekli ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşamadı. Lig ve Avrupa'da toplam 21 kez 11'de sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 Mayıs itibarıyla serbest kalıyor. Tecrübeli futbolcunun durumu, hocası gibi belirsizliğini koruyor. Sabah'ın haberine göre; "Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayı kesinlikle düşünmüyorum" diyen Başkan Mustafa Cengiz'in, benzer düşünceye Arda Turan için de sahip olduğu ortaya çıktı.

19 HAZİRAN'I BEKLİYOR

Aslantepe-Florya savaşında Terim'den yana olan 34 yaşındaki oyuncu, bir anlamda Cengiz'i karşısına aldı. Başkan da Arda'ya yeni sözleşme önermeyi gündemine sokmazken, transferde önceliğini yeni imza attırdığı Alpaslan ve Marcao'ya verdi. Arda Turan'ın Galatasaray'daki geleceği, hocası Fatih Terim gibi 19 Haziran'daki seçimin gerçekleşmesine bağlı.

Aslan'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cengiz teknik direktör adaylarını belirledi! Terim'in yerine... Cengiz teknik direktör adaylarını belirledi! Terim'in yerine...
Cimbom'a flaş transfer önerisi! Gedson'un yerine... Cimbom'a flaş transfer önerisi! Gedson'un yerine...
Aslan'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu Aslan'dan orta saha bombası! Bonservisi soruldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör