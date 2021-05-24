Galatasaray Arda Turan için kararını verdi! Başkan Mustafa Cengiz...
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Arda Turan, 22 maçta ilk 11'de forma giyemediği için sözleşmesindeki opsiyon devreye girmemişti. Sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ise deneyimli yıldızla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, opsiyon için gerekli ilk 11'de 22 maç sayısına ulaşamadı. Lig ve Avrupa'da toplam 21 kez 11'de sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 Mayıs itibarıyla serbest kalıyor. Tecrübeli futbolcunun durumu, hocası Fatih Terim gibi belirsizliğini koruyor. Sabah'ın haberine göre; "Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayı kesinlikle düşünmüyorum" diyen Başkan Mustafa Cengiz'in, benzer düşünceye Arda Turan için de sahip olduğu ortaya çıktı.
19 HAZİRAN'I BEKLİYOR
Aslantepe-Florya savaşında Terim'den yana olan 34 yaşındaki oyuncu, bir anlamda Cengiz'i karşısına aldı. Başkan da Arda'ya yeni sözleşme önermeyi gündemine sokmazken, transferde önceliğini yeni imza attırdığı Alpaslan ve Marcao'ya verdi. Arda Turan'ın Galatasaray'daki geleceği, hocası Fatih Terim gibi 19 Haziran'daki seçimin gerçekleşmesine bağlı.
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