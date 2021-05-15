15 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray taraftarından Yeni Malatyaspor maçında Filistin'e destek

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. ve son haftasında 'nda 'u ağırlayan 'da taraftarlar, 'in 'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını tepki göstermek için stadyum tribünlerine pankartlar hazırladı. (Gs spor haberi)

'in son haftasında ile arasında oynanan mücadelede unutulmadı. Sarı-kırmızılı taraftarların tribünlerine astığı pankartlarda 'İnsanlık vicdanını 'te yitirdi', 'Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır' ve 'Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır' yazıları yer aldı. Ayrıca tribünlere Hz. Ali'nin 'Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun' ve 'Zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır' sözlerinin yazı olduğu pankartlar asıldı.


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