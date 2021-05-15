Son dakika spor haberleri: Galatasaray taraftarından Yeni Malatyaspor maçında Filistin'e destek
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını tepki göstermek için stadyum tribünlerine pankartlar hazırladı. (Gs spor haberi)
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadelede Filistin unutulmadı. Sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadyumu tribünlerine astığı pankartlarda 'İnsanlık vicdanını Kudüs'te yitirdi', 'Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır' ve 'Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır' yazıları yer aldı. Ayrıca tribünlere Hz. Ali'nin 'Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun' ve 'Zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır' sözlerinin yazı olduğu pankartlar asıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig