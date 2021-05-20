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Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan flaş yorum! "Galatasaray'ın şampiyonluğunu Fatih Terim engelledi!"

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Galatasaray şampiyon oluyordu fakat Fatih Terim bunu engelledi" yorumunu yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
20.05.2021
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