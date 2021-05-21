21 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den toplantı sonrası flaş sözler! Aday olacak mı?

Cengiz'den toplantı sonrası flaş sözler! Aday olacak mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Başkanı , 'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cengiz, kameralar önünde yaptığı açıklamada başkanlığa aday olmayacağını duyurmuştu. Toplantının ardından basın mensuplarıyla konuşan Cengiz, flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'da seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan , 'nda bir basın toplantısı düzenledi. Gündeme ve seçime dair açıklamalarda bulunan Cengiz, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü hakkında da konuştu. Aday olup olmayacağı sorusuna ise, aday olmayacağı yanıtını veren Cengiz, toplantının ardından basın mensuplarıyla konuştu. Buradaki konuşmasında ise Cengiz, "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek, inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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CENGİZ'İN BASIN TOPLANTISINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ

"Seçimde aday olmayacağım. Benim yönetimimden birisi aday olursa, onu destekleyeceğim."

"Benim yönetimimden biri aday olursa desteklerim. Onlar benden beter. Ben onlara moral vermek durumundayım. , ve 'a teklif yaptım aday olun dedim; üçü de hayır dedi. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum"

"Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim."

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