Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cengiz, kameralar önünde yaptığı açıklamada başkanlığa aday olmayacağını duyurmuştu. Toplantının ardından basın mensuplarıyla konuşan Cengiz, flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi. Gündeme ve seçime dair açıklamalarda bulunan Cengiz, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim hakkında da konuştu. Aday olup olmayacağı sorusuna ise, aday olmayacağı yanıtını veren Cengiz, toplantının ardından basın mensuplarıyla konuştu. Buradaki konuşmasında ise Cengiz, "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek, inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

CENGİZ'İN BASIN TOPLANTISINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ

"Seçimde aday olmayacağım. Benim yönetimimden birisi aday olursa, onu destekleyeceğim."

"Benim yönetimimden biri aday olursa desteklerim. Onlar benden beter. Ben onlara moral vermek durumundayım. Albayrak, Günay ve Kançal'a teklif yaptım aday olun dedim; üçü de hayır dedi. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum"

"Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim."

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